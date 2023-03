Warnstreik: Flugverkehr an mehreren Airports gestört Zehntausende Flugreisende müssen sich heute erneut auf Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen einstellen. Sie sind aufgerufen, sich bei ihrer Airlin... dpa

Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER sind wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals rund 200 Abflüge gestrichen worden. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Fluggäste müssen sich heute erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. An den Airports in Hamburg, Hannover und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER begannen in der Nacht ganztägige Warnstreiks. Das bestätigten Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur.