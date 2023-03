Warnstreik: Flugverkehr ruht in Hannover Reisende müssen sich zum Wochenstart an Airports im Norden und in der Hauptstadt auf längere Wartezeiten sowie zahlreiche Flugausfälle einstellen. Verdi hat ... dpa

Langenhagen -Wegen eines Warnstreiks ruht am Flughafen Hannover an diesem Montag der Betrieb. „Die Beteiligung ist hoch, die Leute sind motiviert“, sagte Gewerkschaftssekretär Lars Kalkbrenner der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Montag. Die Beschäftigen der Bodenverkehrsdienste hatten ihre Arbeit bereits am Sonntagabend um 21.00 Uhr niedergelegt.