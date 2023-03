Warnstreik: In Berlin gilt die Schulpflicht In Berlin dürfen Schülerinnen und Schüler am Montag trotz des Warnstreiks nicht zu Hause bleiben. „Die BVG ist mit ihren U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen w... dpa

München -In Berlin dürfen Schülerinnen und Schüler am Montag trotz des Warnstreiks nicht zu Hause bleiben. „Die BVG ist mit ihren U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen weiter im Dienst. Insofern gilt in Berlin prinzipiell die Schulpflicht auch am Montag“, teilte der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, am Freitag auf Anfrage mit. „Die meisten Grundschülerinnen und Grundschüler wohnen ohnehin im Einzugsbereich ihrer Schule, was bedeutet: kurze Beine, kurze Wege.“