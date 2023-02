Warnstreik in Nordrhein-Westfalen: Auch Flugausfälle am BER Ein eintägiger Warnstreik an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Airport Berlin-Brandenburg. Die... dpa

Berlin -Ein eintägiger Warnstreik an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Airport Berlin-Brandenburg. Die fünf für Montag geplanten Flüge nach Köln fallen nach Angaben eines Flughafensprechers aus. Nach Düsseldorf können drei von fünf Flügen nicht stattfinden. Das sind nach Angaben des Sprechers insgesamt 16 Flugbewegungen von insgesamt etwa 400, die für Montag geplant sind.