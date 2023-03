Warnstreik: Kein Zugverkehr in Berlin und Brandenburg Auch die Hauptstadtregion wird hart vom Warnstreik im Verkehrssektor getroffen. Regionalzüge und S-Bahnen bleiben in den Depots. Busse und Straßenbahnen verk... dpa

ARCHIV - Verwaist ist ein Bahnsteig im Hauptbahnhof Berlin beim bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor. Mit einem groß-angelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt. Paul Zinken/dpa

Berlin/Potsdam -Der Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg ist wegen des bundesweiten Warnstreiks seit Montagmorgen eingestellt. „Seit Betriebsbeginn fahren im Regionalverkehr auch in Berlin und Brandenburg keine Züge mehr“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag.