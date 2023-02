Warnstreik legt Betrieb an sieben Flughäfen weitgehend lahm Weitere Geduldsprobe für Passagiere: An zahlreichen Flughäfen haben die Beschäftigten die Arbeit niedergelegt, kaum etwas fliegt dort noch. Die Gewerkschaft ... dpa

Flughafen-Mitarbeiter in Streikwesten in der Abflughalle B im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Arne Dedert/dpa

Berlin -Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Morgen wie angekündigt die meisten großen Flughäfen in Deutschland erfasst. In Frankfurt, München, Hannover, Stuttgart, Bremen, Hamburg und Dortmund kam durch den Ausstand der reguläre Betrieb weitgehend zum Erliegen.