Warnstreik: Tagelange Verzögerungen bei Zustellung möglich Im Tarifstreit bei der Deutschen Post will Verdi mit bundesweiten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Freitag waren Gewerkschaftsmitglieder... dpa

ARCHIV - Eine Beschäftigte der Deutschen Post mit einer Fahne der Gewerkschaft Verdi vor einer Deutsche-Post-DHL-Niederlassung in Hannover. Moritz Frankenberg/dpa

Berlin/Bonn -Bei der Zustellung von Briefen und Paketen kann es in Folge eines bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Post dieser Tage auch zu längeren Verzögerungen kommen. Je nach Ende der Streikaktivitäten vor Ort sei es möglich, dass Briefe und Pakete mit einigen Tagen Verzögerung erst in der ersten Hälfte der kommenden Woche ausgeliefert werden können, teilte die Deutsche Post am Freitag in Bonn mit.