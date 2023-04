Warnstreiks bei Galeria, Ikea und Thalia In mehreren Bundesländern hat Verdi zum Warnstreik bei Galeria aufgerufen, in Berlin nimmt die Gewerkschaft auch Ikea und Thalia in den Blick. dpa

ARCHIV - Eine Fahne von Verdi weht bei einem Warnstreik. Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Berlin/Essen -Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof haben erneut Beschäftigte in zahlreichen Filialen die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft habe Galeria-Mitarbeiter in knapp 30 Filialen in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu Warnstreiks aufgerufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marcel Schäuble der Deutschen Presse-Agentur. Ein Unternehmenssprecher berichtete am Mittwoch von Arbeitsniederlegungen in 22 Filialen. Er betonte aber auch: „Alle Warenhäuser sind offen, und so wird es auch bleiben.“