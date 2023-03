Warnstreiks haben an mehreren Airports begonnen Zehntausende Flugreisende müssen sich heute erneut auf Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen einstellen. Sie sind aufgerufen, sich bei ihrer Airlin... dpa

Warnstreik nun auch in Hannover: Am Flughafen kommt es heute zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. ia TV /dpa Nord-West-Media TV/Nord-West-Med

Berlin -Fluggäste müssen sich heute erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. An den Airports in Hamburg, Hannover und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER begannen in der Nacht ganztägige Warnstreiks. Das bestätigten Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur.