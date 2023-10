Finanzpolitiker und Experten zeigen sich besorgt angesichts einer drohenden Eskalation des Nahost-Konflikts. Das berichtet die Financial Times zum Abschluss der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Marokko. Sollte sich der Krieg in Israel regional ausweiten, könnte dies demnach erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben.

„Wenn es zu einer Eskalation oder einer Ausweitung des Konflikts auf die gesamte Region kommt, werden wir mit großen Konsequenzen rechnen müssen“, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire der britischen Zeitung. Er sprach vor einem möglichen Anstieg der Energiepreise, der wiederum die Inflation anheizen könnte. Auch führe die Situation zu einer Verunsicherung auf den Märkten.

IWF-Chefin Kristalina Georgieva warnte vor einer „neuen Wolke am nicht gerade sonnigen Horizont für die Weltwirtschaft“. Überhaupt hielten die Delegierten im marokkanischen Marrakesch die mittelfristigen Aussichten für die Weltwirtschaft für mäßig, schreibt die Financial Times. Währenddessen bezeichnete der Vorstandschef der US-Bank JPMorgan die Situation als „die gefährlichste Zeit, die die Welt seit Jahrzehnten gesehen hat“.

Die Sorge besteht, dass sich die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der radikalislamischen Hamas zu einem größeren regionalen Konflikt ausweiten könnten. Dies könnte demnach zu einem erneuten Inflationsschub in den Volkswirtschaften führen, die sich gerade erst von Preisschocks durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg erholen.

Der IWF geht davon aus, dass ein Anstieg der Ölpreise um zehn Prozent die weltweite Inflation um etwa 0,4 Prozentpunkte erhöhen würde. Im Nahen Osten befinden sich einige der größten Öl-Fördernationen der Welt, darunter Saudi-Arabien und Iran.

Die Vize-Chefin des IWF, Gita Gopinath, sieht „eine Vielzahl von Schocks“ auf die Weltwirtschaft zukommen. Darunter sei auch der Konflikt im Nahen Osten mit seinen möglichen Auswirkungen auf die Energiepreise. „Die Verschuldung ist rekordverdächtig und gleichzeitig befinden wir uns in einem Umfeld, in dem die Zinsen immer weiter steigen. Es gibt vieles, was schiefgehen kann“, sagte Gopinath.

Der Leiter der Euro-Gruppe, Paschal Donohoe, sagte der Financial Times, dass Europa wahrscheinlich auch im Falle einer Eskalation im Nahen Osten wirtschaftlich weiter wachsen werde – allerdings in einem geringen Tempo als erhofft. In der Euro-Gruppe der EU koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik. Derweil sagte US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt, sie erwarte nicht, dass der Konflikt ein entscheidender Treiber für die globalen Wirtschaftsaussichten sein werde.

IWF: Deutsche Wirtschaft wird sich erst im kommenden Jahr erholen

Der IWF geht davon aus, dass sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft erst einmal weiter verschlechtern. Laut seiner Prognose ist Deutschland der einzige Industriestaat der G7-Gruppe, dessen Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen dürfte. Im kommenden Jahr soll sie hingegen wieder wachsen – und zwar um 0,9 Prozent.

Im Gazastreifen ist die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Angriffe nach palästinensischen Angaben auf mehr als 2300 gestiegen. Mittlerweile gebe es 2329 Tote und 9042 Verletzte, erklärte das Gesundheitsministerium der Hamas-Regierung im Gazastreifen an diesem Sonntag.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstag vergangener Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte Tausende Raketen ab und drang mit Hunderten Kämpfern nach Israel ein. Auf israelischer Seite wurden nach vorläufigen Angaben mehr als 1300 Menschen getötet.

Als Reaktion nahm die israelische Armee den Gazastreifen unter Beschuss und riegelte das Palästinensergebiet vollständig ab. Die Einfuhr von Treibstoff, Lebensmitteln und Trinkwasser wurde gestoppt. Am Freitagmorgen forderte die israelische Armee rund 1,1 Millionen Zivilisten im Norden des Gazastreifens auf, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen. Eigenen Angaben zufolge bereitet sich die israelische Armee auf eine Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet vor, der Start verzögerte sich allerdings. (mit dpa und AFP)