„Schneller und verlässlicher“: Warum Afrika die Chinesen uns Deutschen vorzieht

Lome, Togo. Im heißen Afrika kann ein Empfang kühl sein. Bei seinem Besuch in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba lief Bundeskanzler Olaf Scholz über einen Teppich in Grün mit gelben Blumen, doch es war still um ihn. Denn keine Kapelle intonierte die deutsche Nationalhymne. Und kühl blieb es bis zum Schluss. Es fand keine gemeinsame Pressekonferenz statt mit dem äthiopischen Premierminister Aby Ahmed. Stattdessen gab Scholz am 4. Mai in Addis Abeba eine eigene Erklärung ab.