Berlin - Keine Frage: Es gibt Gewinner der Pandemie. Und einige kommen sogar aus Berlin. Der Online-Modehändler Zalando gehört dazu. Innerhalb eines Jahres konnte das Unternehmen die Zahl seiner aktiven Kunden – also die, die mindestens einmal im Jahr bestellen – auf 44,5 Millionen steigern. Ein Plus von rund zehn Millionen. Gleichzeitig nahm die Zahl der Bestellungen im Online-Shop zu. Von April bis Juni kauften die Kunden so häufig wie nie: Durchschnittlich erhielten sie fünf Bestellungen von Zalando. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Präsentation seiner Quartalszahlen mit.

Zalando: Finanzchef rechnet mit nachhaltigem Schub beim Onlinehandel