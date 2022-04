Berlin - Für diesen Dienstag habe Gazprom mit rund 108 Millionen Kubikmetern fast wieder die vertraglich maximal zugesicherte Gasmenge für den Transit über die Ukraine gebucht, teilte der Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow diese Woche Journalisten mit. So viel hätten die europäischen Verbraucher beantragt. Ähnliche Mengen gab zuletzt auch der Betreiber des ukrainischen Gastransitnetzes bekannt.

Dabei pumpte Gazprom noch im Januar lediglich die Hälfte davon durch das Nachbarland in den Westen, am ersten Tag der Invasion waren es nur noch rund 84 Millionen Kubikmeter. Seit Ende Februar kommen jedoch nach Europa mit leichten Rückgängen fast die im Vertrag maximal festgelegten Mengen von bis zu 109,6 Millionen Kubikmeter täglich durch ukrainische Röhren, was 40 Milliarden Kubikmeter im Jahr ausmacht. Warum so viel? Zum Vergleich: Deutschland verbraucht aktuell laut dem Verein AG Energiebilanzen etwa 80 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich.

Die Ukraine will als Opfer des Angriffskrieges die Transitlieferungen des Aggressors selbst zwar nicht einstellen, fordert jedoch von der EU ein Energie-Embargo gegen Russland. Vor allem der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, appelliert an deutsche Unternehmen, Russland nicht mit „blutigem Geld“ zu unterstützen. Für die eigenen Transitgebühren gilt das umgekehrt allerdings nicht.

Vorteilhafte Vertragsbedingungen

Ein wichtiger Grund für die ukrainische Entscheidung dürften die vorteilhaften Bedingungen aus dem Transitvertrag sein, auf den sich beide Länder Ende 2019 geeinigt hatten. Dass man einen fünfjährigen Vertrag nach dem europäischen Prinzip „Swing or Pay“ (Pumpe oder zahle) unterzeichnet hätte, so schrieb es der damalige Chef des ukrainischen Staatskonzerns Naftogaz, Juri Witrenko, auf Facebook, sei ein für die Geschichte der Ukraine „außergewöhnliches Ereignis“. Das für die Ukraine nicht rentable und für Gazprom profitable Prinzip „Take or Pay“ (Nimm oder zahle) gehöre der Vergangenheit an, freute sich Witrenko. „Unsere internationalen Partner“ würden schon garantierte Mengen für die Ukraine bereitstellen.

Gazprom erklärte sich damals bereit, jährlich bis zu 2,9 Milliarden US-Dollar Transitgebühr an Naftogaz zu zahlen. Der damalige Energieminister Oleksiy Orzhel rechnete mit insgesamt bis zu 15 Milliarden US-Dollar Transiteinnahmen für die Ukraine; Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartete jedoch über sieben Milliarden US-Dollar. Eine große Menge Geld für ein Land, das etwa 2021 „nur“ rund 37,5 Milliarden US-Dollar für die Einnahmen des Staatshaushaltes eingeplant hatte. Vor dem Krieg hatte sich die Ukraine bemüht, mit Hilfe der EU den Vertrag um weitere 15 Jahre zu verlängern, doch zu einer Einigung kam es nicht: einerseits setzte Gazprom ja auf Nord Stream 2 und anderseits erhob der Konzern Vorwürfe gegen Kiew, das verwahrloste Gasleitungssystem nicht modernisieren zu wollen.

Gazprom hat offenbar keine Wahl

Die Ukraine selbst kauft seit 2015 kein Gas mehr direkt aus Russland. Sie verbraucht jedoch seit September 2020 das russische Gas, das für Transit bestimmt ist, nach dem Prinzip der sogenannten virtuellen Umkehr gleich aus den eigenen Röhren, um es physisch nicht aus einem EU-Verkaufsland zurück holen zu müssen. Seit Februar 2022 pumpt das Land aber wieder physisch Gas aus Ungarn zurück, teilte der Leiter des Betreibers des ukrainischen Gastransitnetzes, Sergiy Makogon, mit. Ansonsten pumpe das Land Gas aus der Slowakei – für den Fall, dass der Transit ausfalle. Warum setzt Gazprom aber nicht gleich seine „politische Waffe“ gegen die Ukraine ein, wie deutsche und europäische Politiker die russischen Gaslieferungen längst bezeichnen?

Gazprom habe gerade wegen des Prinzips „Pumpe oder zahle“ einfach keine andere Wahl, als weiterhin Gas durch die Ukraine zu transportieren, kommentiert der Direktor der russischen Denkfabrik „Institut für nationale Energiewirtschaft“ und Chefredakteur des Unternehmensmagazins „Gazprom“, Sergej Prawosudow, gegenüber der Berliner Zeitung. Sonst würde das Stockholmer Schiedsgericht Gazprom dazu per Gerichtsurteil verpflichten. Die Ukraine könne aber ein Embargo fordern, weil „beim aktuellen Vertrag Gazprom theoretisch weiterhin Transitgeld an die Ukraine überweisen müsste, selbst wenn die EU ein Importembargo für russisches Gas einführen würde“.

„Wenn die Ukraine aber einseitig den Vertrag auflöst, wird Gazprom nicht zahlen müssen.“ Also erfülle Gazprom seine Verträge mit europäischen Käufern und könne angesichts der Sanktionen das Gesicht als verlässlicher Lieferant wahren, erklärt Prawosudow.

Offiziell immer noch kein Krieg erklärt

Die baltischen Länder sind jedoch viel weiter mit den Sanktionen gegen Russland. Seit dem 1. April fließe kein Gas mehr nach Lettland, Estland und Litauen, berichtete der Chef des lettischen Erdgasspeicher-Betreibers Conexus Baltic Grid, Uldis Bariss, im lettischen Rundfunk. Auch Polen will bis Ende 2022 komplett auf russisches Erdgas verzichten.

Da Putin den Rubel-Nationalismus inzwischen teilweise eingestellt und ein „Zugeständnis“ an europäische Firmen und Staaten gemacht hat, zeigt jedoch, wie wichtig es dem Kreml und Gazprom sein dürfte, die europäischen Kunden zumindest nicht sofort zu verlieren. Wenn sie denn zahlen. „Keine Zahlungen, kein Gas“, resümierte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Ende März den Willen seines Herren Wladimir Putin. Die kämpferische Rhetorik wird durch die Erwartungen auf den asiatischen Märkten gestärkt: Sollten alle Pläne klappen, könnte Russland ab 2025 bis zu 98 Milliarden Kubikmeter Gas alleine nach China liefern. 2021 waren es nur noch 7,1 Milliarden.

Bis dahin muss Moskau die aktuellen Bedürfnisse des Staatshaushaltes berücksichtigen. Dazu kommt noch ein Paradoxon dieses Konfliktes: Offiziell hat weder Moskau, das die Invasion als „militärische Sonderoperation“ rechtfertigt, noch die Ukraine, wo „nur“ der allgemeine Kriegszustand herrscht, der anderen Seite den Krieg erklärt. Durch eine Kriegserklärung würde nicht nur der Gastransit komplett ausfallen. Auch die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine, die offiziell Kriegsteilnehmer wäre, würden problematischer.

Gasleitungen offenbar nur lokal angegriffen

Bisher fallen infolge der Angriffe lokale Gasleitungen in der Ukraine aus. In den ersten Tagen des Einmarsches war in Charkiw eine Gasleitung explodiert; Anfang April wurde eine Gasleitung bei Sjewjerodonezk massiv beschädigt. Der Leiter der von Kiew noch kontrollierten regionalen Militärverwaltung von Lugansk, Sergej Gaidai, warf der russischen Armee vor, fast die gesamte Region Donezk von der Gasversorgung abgeschnitten zu haben.

Michael Kappeler/dpa Christian Lindner (FDP) lehnt ein Gasembargo ab und warnt vor den wirtschaftlichen Folgen.

Die für den Gastransit in den Westen vorgesehenen Gasleitungen bleiben bisher unberührt. „Aktuell beobachten wir keine Einschränkungen der Lastflüsse“, teilte eine Pressesprecherin des deutschen Fernleitungsnetzbetreibers Gascade der Berliner Zeitung mit. „Die Situation wird fortlaufend auf nationaler und europäischer Ebene überwacht.“ Aktuell kommt das russische Gas in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur in Weidhaus an der bayerisch-tschechischen Grenze, in Mallnow an der brandenburgisch-polnischen Grenze sowie über die Ostseepipeline Nord Stream an. Am Montag waren es dem aktuellen Lagebericht zufolge insgesamt etwa 202,5 Millionen Kubikmeter. Der Ukraine-Transit komme dabei lediglich über Weidhaus an. Inwiefern dieser für Deutschland relevant ist, lasse sich kurzfristig nicht errechnen, teilte der Presseleiter der Bundesnetzagentur, Fiete Wulff, mit. Es seien aber keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt inzwischen ein sofortiges Gasembargo ab. Das würde Deutschland stärker treffen als Wladimir Putin und Russland, sagte Lindner am Montag in Luxemburg. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach sich am Sonntag im ZDF gegen einen radikalen Stopp für russisches Gas aus. Man wolle ja strategisch unabhängig von den russischen Energiequellen werden, aber das ginge nicht sofort.

