Berlin - Die Züge rollen wieder. Der zweite Streik bei der Deutschen Bahn (DB) im laufenden Tarifstreit ist vorbei, und der allgemeine Ärger kann wieder abflauen. Fest steht, dass die Erregung ziemlich groß war für ein Verkehrsmittel, das im Vergleich zum Kraftfahrzeug nur noch eine marginale Rolle spielt. Sicher, es gibt Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind: Pendler in Großstadtregionen, Menschen ohne Auto, Unternehmen, die sich noch auf der Schiene beliefern lassen. Doch gemessen an der Zahl der Kilometer, die Jahr für Jahr in Deutschland zurückgelegt werden, hat die Eisenbahn im Personenverkehr einen Marktanteil von gerade mal zehn Prozent. Im Güterverkehr ist er doppelt so groß, aber in absoluten Zahlen ist auch das nicht sehr beachtlich.

Es stellt sich die Frage, warum manche Politiker, Kommentatoren und andere Beobachter so heftig reagieren, wenn Claus Weselsky die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mal wieder zum Streik aufruft. Sicher, man muss den Eisenbahner aus Sachsen nicht mögen. Vielleicht stimmt es ja, dass er seine Gewerkschaft autoritär führt und dass er ein großes Ego hat. Aber als Gewerkschaftschef tut er, was Gewerkschaftsmitglieder, die immerhin ein Prozent ihres Lohns als Beitrag zahlen, mit Fug und Recht erwarten können. Weselsky trumpft mit markigen Worten und Forderungen auf – das ist nun mal sein Job, seine Stellenbeschreibung. Wenn dies überrascht als etwas Ungewöhnliches kritisiert wird, wirft das ein Schlaglicht darauf, wie mächtig der Konsens in Deutschland mittlerweile ist, dass sich alles der Logik der Wirtschaft unterzuordnen hat.

Mehrklassengesellschaft bei der Bahn

Wobei es zu viel der Ehre wäre, den GDL-Bundesvorsitzenden als Feind zu dämonisieren – obwohl gerade das auch derzeit wieder passiert. Die aktuellen Forderungen im Tarifstreit sind bereits abgespeckte Versionen und ziemlich mäßig, die GDL hat schon zurückgesteckt. Zudem liegt der jüngste Streik der Lokführer, Zugbegleiter, Bordgastronomen und anderer GDL-Mitglieder mehr als sechs Jahre zurück. Wer als Tourist im Ausland schon mal in einen Bahnstreik geraten ist, der weiß, dass auch ganz anders gestreikt werden kann. Generöse Vorwarnzeiten wie in Deutschland sind mancherorts unbekannt. In Frankreich kann man davon ausgehen, dass so gut wie gar nichts mehr fährt – auch weil sich dieses EU-Land dem Wettbewerb im Personenverkehr verschließt. Und in Italien kam es früher vor, dass Bahnreisen unterwegs abrupt endeten, weil Gewerkschaftsgruppen mal eben einen Bahnknoten lahmlegten.

Ebenso verwunderlich ist, wie überrascht manch einer auf den Tarifstreit reagiert. Die Schärfe, mit der dieser Konflikt ausgetragen wird, wäre undenkbar, wenn es das Tarifeinheitsgesetz nicht gäbe. Dieses Gesetz wurde erlassen, um kleine Berufsgewerkschaften wie die GDL, den Marburger Bund oder Cockpit in die Schranken zu weisen. Es war zu erwarten, dass es irgendwann einmal vor diesem Hintergrund zu einer Auseinandersetzung kommen wird, in der eine solche Organisation aufzutrumpfen versucht. Die einzige Überraschung ergibt sich dadurch, dass dies erst jetzt, sechs Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes, geschieht.

Bei der Bahn kommt hinzu, dass das Management eine Mehrklassengesellschaft kultiviert, in der GDL-Mitglieder längst nicht immer die besten Bedingungen haben. Nicht selten haben Mitglieder der GDL-Konkurrenz EVG die besseren Karten, zum Beispiel mehr Auswahl, wenn es um Leistungen des Arbeitgebers geht. Die Konkurrenz zwischen den beiden Gewerkschaften wird von oben angeheizt. Da muss man sich nicht wundern, wenn eine Seite versucht, das Machtverhältnis zu ändern.

Es ist richtig, dass sich längst nicht jeder Eisenbahner am Streik beteiligt hat. Bei der S-Bahn Berlin wurden während des Ausstands rund 40 Prozent der Verkehrsleistungen gefahren, im Fernverkehr immerhin um die 30 Prozent. So groß scheint die angeblich so sengende demagogische Kraft Weselskys also nicht zu sein. Doch richtig ist auch, dass auch diejenigen, die nicht streikten, in vielen Fällen unzufrieden sind. Wer sich mit Eisenbahnern unterhält, der spürt den Ärger über das Management. Die Basis müsse es ausbaden, dass das Management allen Marketingideen zum Trotz die Probleme im Kerngeschäft nicht in den Griff bekommt, heißt es. Die Pünktlichkeitsquote sinkt, Ausfälle in der Bordgastronomie oder bei den Toiletten verleiden vielen Menschen ein an sich sinn- und wertvolles Verkehrsmittel. Wenn Deutschland dazu beitragen will, die Erderhitzung in den Griff zu bekommen, braucht es die Bahn – eine bessere Bahn.