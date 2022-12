Wasser, Energie, Zuzug: Themen der Lausitzrunde Wie geht die Strukturentwicklung in der Lausitz weiter? Kommunen in Brandenburg und Sachsen sprechen in einem Bündnis mit einer Stimme. Bei einer Tagung steh... dpa

ARCHIV - Carsten Schneider (SPD), Staatsminister für die neuen Bundesländer und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, spricht. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Cottbus -Wie wird der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Lausitz schneller, wie ist künftig mit der Ressource Wasser umzugehen, und wie kann der Zuzug in die Region gelingen? Zu diesen Themen hat am Donnerstag die Lausitzrunde getagt. Das kommunale Bündnis aus 56 Städten und Gemeinden Brandenburgs und Sachsen warnte davor, in der aktuellen Krise den Strukturwandel hintanzustellen. „Man muss aufpassen, dass das nicht untergeht“, sagte die Sprecherin der Lausitzrunde für die Brandenburger Kommunen, Christine Herntier, der Deutschen Presse-Agentur. Alle seien mit der Energiewende beschäftigt - aber die Lausitz sei am meisten vom Wandel betroffen.