Wasserbetriebe planen für 2024 mit Gebührenerhöhung Die Gebühren für Trinkwasser und die Abwasserentsorgung sollen in Berlin im kommenden Jahr steigen. Die Höhe steht allerdings noch nicht fest, wie eine Sprec... dpa

Berlin -Die Gebühren für Trinkwasser und die Abwasserentsorgung sollen in Berlin im kommenden Jahr steigen. Die Höhe steht allerdings noch nicht fest, wie eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe (BWB) am Donnerstag betonte. Zuvor hatte die „B.Z.“ über geplante Erhöhungen von 5 Prozent beim Trinkwasser und 2,9 Prozent beim Abwasser ab 2024 berichtet. Die Zahlen stammen aus dem Geschäftsbericht, den das landeseigene Unternehmen am Mittwoch vorgestellt hatte. Das seien jedoch lediglich „grobe Einschätzungen, mit denen wir für die Zukunft planen“, sagte die Sprecherin. Entscheiden müsse der Aufsichtsrat.