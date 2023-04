Wasserstofferzeugung für klimaneutrale Stahlproduktion Der Stahlhersteller Arcelor Mittal will neue Wege gehen. Wasserstoff soll direkt in der Stahlproduktion und für Logistikprozesse auf dem Gelände getestet und... dpa

ARCHIV - Ein Elektrolichtbogenofen auf dem Gelände eines Stahlwerks. Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Eisenhüttenstadt -Auf dem Weg zur Klimaneutralität will der Stahlhersteller Arcelor Mittal am Standort Eisenhüttenstadt vom kommenden Jahr an eine Pilot-Elektrolyseanlage in Betrieb nehmen. Am Mittwoch erfolgte auf dem Werkgelände der symbolische Start zur Errichtung der Anlage. Langfristiges Ziel des Unternehmens ist es, bei der Produktion ausschließlich auf Wasserstoff zu setzen. Brandenburg fördert das Vorhaben mit insgesamt 5,1 Millionen Euro.