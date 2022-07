Die Hitze ist in Deutschland vorerst vorüber, doch heiße Tage kommen bestimmt wieder. Für den Energieverbrauch in Europa ergibt sich ein spannender Zusammenhang: Je heißer es ist, desto mehr Energie wird theoretisch verbraucht. Und zwar für die Kühlung!

Vor diesem Hintergrund hatte die führende Energieforschungsfirma Europas mit Sitz in Norwegen, Rystad Energy, am Montag gegenüber dem US-Nachrichtendienst Bloomberg eine düstere Prognose für Europa formuliert: dass steigende Temperaturen die Fähigkeit Europas beeinträchtigen, seine Gasvorräte vor dem Winter wieder aufzubauen.

Die steigenden Temperaturen seien sogar einer der Gründe, hieß es weiter, warum die globalen Preise für verflüssigtes Erdgas in die Höhe getrieben werden. Die Forschungsfirma warnte: Angesichts der stark reduzierten und dazu noch unsicheren Gaslieferungen aus Russland könnte Europa wahrscheinlich viel früher als bisher angenommen in einen Gasnotstand stürzen, denn die Region sei unzureichend auf das Chaos vorbereitet.

Stromnachfrage in Deutschland stärker gestiegen als sonst in Europa

Die angepasste Prognose der Forschungsfirma sieht ermutigend aus. Unverändert bleibt die Einschätzung der Energieforscher, dass höhere Temperaturen den Energiebedarf für die Kühlung erhöhen würden. In diesem Sinne sei die Stromnachfrage in Deutschland zuletzt um 7,4 Prozent im Vergleich zum Juni gestiegen, teilt die Gasanalystin bei Rystad Energy, Nikoline Bromander, der Berliner Zeitung mit.

Im gesamten Europaraum sei die Stromnachfrage dagegen nur leicht gestiegen (plus 2,8 Prozent zum Juni). Das Szenario eines Gasnotstands wird dadurch also weniger wahrscheinlich – auch für Deutschland.

Dafür sparen Deutsche bereits deutlich Gas

„Bei der Stromerzeugung aus Gas ist für Deutschland kein steigender Trend zu beobachten, da das Land andere Quellen wie Kohle zur Stromerzeugung sucht, um so viel wie möglich zu speichern und den Gasverbrauch zu reduzieren“, kommentiert die Energieanalystin Nikoline Bromander weiter unter Berufung auf die Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Jede steigende Nachfrage nach Strom werde in Deutschland derzeit mit Kohle oder Solarenergie ausgeglichen. Hinzu komme, dass die Nachfrage nach Gas in Deutschland bereits vor der Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas um rund 22 Prozent gesunken sei: Im Juni 2022 sogar um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der BDEW forderte in dieser Hinsicht am Mittwoch eine enge europäische Abstimmung für einen geringeren Gasverbrauch.

Sommereffekt auf Gasspeicher minimal

Das Fazit der Energieexpertin: Steigende Temperaturen haben in Deutschland nur „einen minimalen Effekt“ auf die Gasvorräte. Im Gegenteil: Die Gasspeicher-Füllstände in Deutschland sind im Vergleich zu Mitte Juni, als Gazprom die Gaslieferungen drosselte, nach Angaben des europäischen Instituts Gas Infrastructure Europe sogar von 56 auf 65 Prozent gestiegen.

Die weitere Entwicklung der Lage wird wohl vordergründig von russischen Gaslieferungen abhängen. Am Donnerstag, dem ersten Tag nach der zehntägigen Wartung, liefert die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Angaben des Betreibers offenbar genauso viel Gas wie vor der Wartung: 40 Prozent von der normalen Auslastung. „Aber angesichts der fehlenden 60 Prozent und der politischen Instabilität gibt es noch keinen Anlass zur Entwarnung“, warnte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, auf Twitter. Auf dem europäischen Gasmarkt gibt es dagegen eine leichte Entspannung: Die Gaspreise sind nach dem Neustart der Nord Stream 1 um rund sechs Prozent im Vergleich zum Vortag gesunken.