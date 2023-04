Wegen Sprengungen: Berliner Volksbank verschließt Filialen Aus Sorge vor weiteren Sprengungen verschließt die Berliner Volksbank nachts sämtliche Standorte, in denen Geldautomaten stehen. Das betreffe rund 180 von in... dpa

ILLUSTRATION - Eine Frau steckt ihre Girokarte in einen Geldautomaten. ntralbild/dpa/Illustration Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Ze

Berlin -Aus Sorge vor weiteren Sprengungen verschließt die Berliner Volksbank nachts sämtliche Standorte, in denen Geldautomaten stehen. Das betreffe rund 180 von insgesamt 270 Geldautomaten des Netzes in Berlin und Brandenburg, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. „Nicht betroffen von den Verschlüssen sind Außenautomaten, die wir auch an vielen Standorten haben. Dort ist 24/7 weiterhin eine Bargeldversorgung möglich“, hieß es. Zuvor hatte der RBB über das Thema berichtet.