Berlin - Die Kanaren sind für deutsche Urlauber seit Jahren das beliebteste Reiseziel über Weihnachten. Auch in diesem Jahr rangiert es schon jetzt in der Liste des Deutschen Reiseverbands (DRV) ganz oben. Ob Gran Canaria oder Fuerteventura – auch im Winter herrschen angenehme Temperaturen um die 20 Grad, die Chance auf viele Sonnenstunden ist hoch und auch die Wassertemperatur erlaubt mit durchschnittlich 20 Grad im Dezember noch ein angenehmes Bad in den Wellen des Atlantischen Ozeans.

„Weihnachten ist nach wie vor eine beliebte Reisezeit“, sagt Aage Dünhaupt, Sprecher von Tui. Daran ändert auch Corona nichts. Zumindest nicht alles: 50 Prozent weniger Buchungen im Vergleich zum Winter 2019/20 registriert der DRV noch immer. Aber zumindest sind in diesem Jahr wieder viel mehr Reiseziele möglich als noch im vergangenen. „Wir merken, dass die Menschen seit Corona sehr viel kurzfristiger buchen“, sagt Dünhaupt. Viele würden erst einmal abwarten wollen, wie sich die Corona-Situation am Wunschurlaubsort entwickelt.

Ägypten zählt derzeit zu den Hochrisikogebieten

Andererseits ist auch Ägypten über die Wintermonate - Weihnachten eingeschlossen - bereits gut gebucht, vermeldet der DRV. Und das, obwohl das nordafrikanische Land derzeit als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Ungeimpfte müssen bei Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne. „Ägypten eignet sich über Weihnachten daher weniger als Reiseziel für Familien mit kleinen Kindern“, sagt Torsten Schäfer, Sprecher vom DRV. Da Kinder unter zwölf Jahren noch nicht geimpft werden können, gilt auch für sie die Quarantäne-Pflicht. „Die Winterferien reichen aber nicht aus, um nach dem Urlaub noch in Quarantäne zu gehen, bevor die Schule wieder losgeht“, so Schäfer.

In jedem Falle sollten sich Weihnachtsreisende im Vorfeld über die Einreisevorschriften und auch die Rückreisebedingungen nach Deutschland informieren. Sie sind von Land zu Land unterschiedlich – und können sich in den nächsten Wochen auch noch ändern. So haben erst im November die USA und Thailand ihre Grenzen wieder für ausländische Gäste geöffnet. Weihnachten unter Palmen in Florida? Silvester in New York? In die Vereinigten Staaten einreisen darf, wer geimpft ist und einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Wer nach Thailand reist, muss vor Ort einen Corona-Test machen und in einem Hotel 24 Stunden auf das Ergebnis warten, bevor der Urlaub so richtig beginnen kann. Vor einer Reise auf die Kanaren muss eine Einreiseerklärung ausgefüllt werden, in der angegeben werden muss ob und wann die letzte Corona-Impfung stattgefunden hat.

Pauschalreisende haben mehr Rechte

„Eine Beratung im Reisebüro zu den individuellen Einreisebedingungen ist auf jeden Fall zu empfehlen“, sagt Schäfer. Außerdem rät er zur Pauschalreise. „Wer eine Pauschalreise bucht, genießt deutlich mehr Rechte und Vorteile als Individualtouristen“, sagt er. „Sollte jemand im Urlaub an Covid 19 erkranken, übernimmt der Reiseveranstalter bei einer zusätzlichen Covid-Absicherung die nötigen Kosten für den Quarantäne-Aufenthalt oder organisiert etwa vorzeitige Rückflüge für die anderen Familienmitglieder“, so Schäfer. Leistungen, die bei einer selbstorganisierten Reise nicht inkludiert sind. Sollte es wieder eine Reisewarnung für ein Land geben, sei man bei der Pauschalreise auch besser abgesichert.

Viele Reiseveranstalter haben seit Corona außerdem flexiblere Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen eingeführt. Bei den meisten Anbietern ist es möglich, acht bis zehn Tage vor Anreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Häufig kostet der flexible Tarif einen kleinen Aufpreis.

Wer bis kurz vor den Feiertagen warten will, um einen Urlaub zu buchen, hat womöglich nicht mehr alle Wahlmöglichkeiten. „Es gibt auch für Kurzentschlossene immer noch Möglichkeiten etwas zu buchen, aber je konkreter die Vorstellungen sind, desto schwieriger wird es“, sagt Dünhaupt. Schließlich sind Weihnachten und Silvester fixe Termine.