Weihnachtlicher Kartoffelsalat um fast ein Viertel teurer Alles wird immer teurer. Das gilt auch für das traditionelle Weihnachtsessen in vielen Familien Deutschlands: Würstchen mit Kartoffelsalat. dpa

Köln -Die hohe Inflation macht auch vor dem Weihnachtsessen nicht halt. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) verteuerte sich der in vielen Familien zum Fest gern gegessene Kartoffelsalat mit Würstchen binnen Jahresfrist im Schnitt um 23,4 Prozent. In manchen Regionen habe sich der Klassiker sogar um knapp 30 Prozent verteuert, berichteten die Wirtschaftsforscher am Donnerstag.