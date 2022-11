Weihnachtsbaum-Erzeuger starten in die Saison Mehr als einen Monat vor dem Weihnachtsfest haben die brandenburgischen Weihnachtsbaum-Erzeuger am Donnerstag ihre Saison eröffnet. Bald werden sich die Kund... dpa

Grüntal -Mehr als einen Monat vor dem Weihnachtsfest haben die brandenburgischen Weihnachtsbaum-Erzeuger am Donnerstag ihre Saison eröffnet. Bald werden sich die Kunden an den Verkaufsstellen ihren Baum fürs Wohnzimmer aussuchen können. „Die Betriebe stehen in den Startlöchern“, sagte der Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, Andreas Jende.