Weitere Tarifeinigung am Flughafen BER Drei separate Tarifverhandlungen betrafen auch den Hauptstadtairport. Ein Warnstreik legte Ende Januar den gesamten Flugverkehr für einen Tag lahm. Am Mittwo... dpa

Demonstrierende am Flughafen Berlin-Brandenburg BER haben sich vor dem Flughafen versammelt. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Schönefeld -Nach der Tarifeinigung bei den Bodendienstleistern am Hauptstadtflughafen BER gibt es auch für die rund 2000 Beschäftigten der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) eine Vereinbarung. Sie erhalten stufenweise 360 Euro pro Monat mehr, wie beide Seiten am Mittwochabend mitteilten. Hinzu kommt demnach eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2500 Euro ebenfalls in zwei Stufen. Die Laufzeit des neuen Vertrags beträgt 20 Monate.