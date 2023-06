Welche Krise? So viele Millionäre leben in Deutschland

Superreiche kennen keine Rezession. Das weltweite Gesamtnettovermögen ist 2022 auf 459 Billionen US-Dollar gestiegen, was einem kleinen Zuwachs von 0,3 Prozent und in etwa dem 18-Fachen des Bruttoinlandsprodukts der USA entspricht. Das geht aus dem Global Wealth Report 2023 hervor, den die Boston Consulting Group (BCG) am Dienstag veröffentlichte. Profitieren konnten besonders Eigentümer von Immobilien, Edelmetallen, Gemälden und anderen Sachwerten, die physischen Anlagen stiegen um fünf Prozent auf 261 Billionen US-Dollar.

Doch auch die Gutbetuchten mussten Federn lassen. Erstmals seit dem sagenhaften Aufschwung der vergangenen 15 Jahre ist das Finanzvermögen (Bargeld, Kontoguthaben, Schuldverschreibungen, Aktien- und Investmentfonds sowie Pensionen) wieder gesunken – um 3,5 Prozent von 264 auf 255 Billionen US-Dollar. Zuletzt gab es einen solchen Einbruch während der globalen Finanzkrise 2008. Die Ursache hierfür seien vor allem die gestiegenen Zinsen und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine, teilte die BCG mit.

In Deutschland sanken die Nettovermögen leicht um 1,1 Prozent auf 19,2 Billionen US-Dollar. 500.000 Menschen besaßen hierzulande mindestens eine Million US-Dollar. Anders als in den finanzmarktorientierten angloamerikanischen Gesellschaften tragen die Deutschen ihr Geld konservativ zur Bank. Über 40 Prozent des Finanzvermögens im Land lag 2022 auf Sparkonten oder wurde als Bargeld verwahrt. Das sind knapp zehn Prozentpunkte mehr als der globale Schnitt. Deutschland liegt in der Liste der Nettovermögen damit unverändert auf Platz vier weltweit, hinter Japan (24 Billionen US-Dollar), China (76 Billionen US-Dollar) und den USA (144 Billionen US-Dollar). Auf Platz fünf und sechs folgen Frankreich und Großbritannien (16,3 bzw. 16,2 Billionen US-Dollar).

Das weltweite Vermögen hat sich in den vergangenen Jahren als sehr widerstandsfähig gegenüber globalen Krisen gezeigt. Und auch in diesem Jahr dürften die Superreichen ihr Eigentum vermehren: Die BCG schätzt, dass die Eigentumswerte 2023 um etwa fünf Prozent auf 267 Billionen Dollar ansteigen werden. Bis 2027 sollen die weltweiten Privatvermögen auf 600 Billionen US-Dollar anwachsen. Das stärkste Wachstum erwarten die Autoren mit jährlich neun Prozent in China und Indien (acht Prozent). In Deutschland soll das Vermögen pro Jahr um 4,4 Prozent zulegen.