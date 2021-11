Berlin - Eine Welle bricht über die Event-Branche in Deutschland herein. Eine Welle von Stornierungen. Eine, die genug Kraft entwickeln kann, um den sechstgrößten Wirtschaftssektor endgültig in den Ruin zu treiben. Denn die Branche ist schutzlos. Am Jahresende laufen die staatlichen Finanzhilfen aus, die bisher in der Corona-Pandemie gewährt wurden. Die Branche fordert, das Programm zu verlängern und langfristig eine Perspektive zu eröffnen.

Rund 77 Prozent der Betriebe sind derzeit von Auftragskündigungen betroffen. Der Umsatzverlust beträgt 97,93 Millionen Euro allein in den fünf Tagen zwischen dem 7. und 15. November. Das ergab eine Umfrage der „Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft“ unter 947 Firmen. Für die Flutwelle machen die Unternehmen die Bundesregierung und die Bundesbehörde Robert-Koch-Institut (RKI) mit verantwortlich, sie sehen einen Grund in der jüngsten Empfehlung, Großveranstaltungen abzusagen, um das Infektionsgeschehen abzumildern.

In Berlin könnte die Grüne Woche betroffen sein, die Leistungsschau der Agrarindustrie. Sie ist ein Beispiel für die Kraft, die der Wirtschaftszweig entfaltet. Weltweit belegt Deutschlands Veranstaltungsbranche Platz drei mit 81 Milliarden Euro direkten und 130 Milliarden indirekten Umsätzen jährlich; auf mehr als eine Million Beschäftigte kam die Sparte vor der Corona-Krise. In Berlin sind 11.193 Unternehmen ansässig. Das bedeutet Platz vier hinter den Flächenländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Event-Branche vermisst klare Linie der Politik

Christian Eichenberger findet die Situation „erschreckend“. Er ist Geschäftsführer der Firma Party Rent Group in Frankfurt a.M., ist Chef von 950 Mitarbeitern, die nun schon seit 19 Monaten zu Kurzarbeit verdammt sind. Eichenberger vermisst eine klare Linie der Politik. „Die Lernkurve bewegt sich gleichbleibend auf niedrigem Niveau.“ Ähnlich sehen das all jene Kollegen, die sich zu eben jener „Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft“ zusammengeschlossen und am Dienstag einen Hilferuf ausgesandt haben. „Unsere Unternehmen haben einen enormen Planungsvorlauf“, sagt Eichenberger. Sechs Monate und länger dauert es, um sich auf eine Messe wie die Grüne Woche, auf einen Kongress oder auch ein Konzert vorzubereiten, wobei Freizeitevents den geringsten Teil ausmachen. „88 Prozent“, sagt Eichenberger, „sind Wirtschaftsveranstaltungen. Die Kultur macht gerade mal ein Prozent aus.“

Während der Planungsphase gehen die Unternehmen finanziell in Vorleistung. Eine Politik der kurzfristigen Entscheidungen hat gravierende Folgen. „Es werden viele Existenzen geopfert“, sagt Eichenberger. Die Veranstalter verlegen jetzt ihre Termine nicht in den kommenden Sommer, sondern setzen sie aus bis zum darauffolgenden Winter. „Es ist daher unverantwortlich, pauschal von Superspreader-Events zu sprechen“, sagt der Unternehmer und bezieht sich damit auf eine Bemerkung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), der unlängst den Begriff Superspreader-Event im Zusammenhang mit Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen benutzte. Besucherströme auf Messen und Kongressen ließen sich regulieren, hält Eichenberger dem entgegen. Auf Corona getestete Geimpfte und Genesene würden ein geringes Risiko darstellen, zumal in Messehallen ein ausreichender Austausch der Luft gegeben sei. „Die Folgen solcher Äußerungen sind fatal. Wir reden hier ja nicht nur über die Folgen für die Eventbranche.“

Eine Studie des „Research Institute for Exhibition and Live-Communication “(Rifle) aus diesem Jahr ergab, dass Aussteller in Deutschland 26,4 Prozent ihrer Ausgaben in Übernachtung, Verpflegung, Reisekosten und Freizeit stecken, jährlich macht das 2,5 Milliarden Euro. „50 Prozent der Taxifahrten und Flugreisen sind motiviert durch Veranstaltungen“, sagt Eichenberger. Die Messebesucher geben ihr Geld zu 93,9 Prozent in anderen Wirtschaftsbereichen aus, 4,4 Milliarden pro Jahr. Berlin als großen Messe-Standort trifft die Empfehlung, Großevents abzusagen, daher hart.

Der „Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft“ geht es zunächst nun um Schadensbegrenzung, um finanzielle Hilfen, damit die Branche nach fast zwei Jahren des Stillstands nicht kollabiert. Der Blick richtet sich aber schon in die Zukunft. „Wir brauchen einen Bundesbeauftragten, wie es ihn etwa für die Tourismusbrache gibt“, sagt Eichenberger. „Das muss im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung geregelt werden.“ Der Manager verlangt vor allem eins: Den Respekt für seine Branche, den sie verdient.