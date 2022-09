Wenig Bewegung vor US-Inflationsdaten Vor wegweisenden Inflationsdaten aus den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig agiert. So verlor der Leitindex Dax nach dem deutlichen Vo... dpa

ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. picture alliance / dpa

Frankfurt/Main -Vor wegweisenden Inflationsdaten aus den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig agiert. So verlor der Leitindex Dax nach dem deutlichen Vortagesplus an Schwung und legte bis zum Dienstagmittag um lediglich 0,24 Prozent auf 13.434,76 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,34 Prozent auf 26.098,79 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben.