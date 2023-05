Viertagewoche: Warum weniger mehr für alle ist

Die IG Metall hat eine wichtige Debatte angestoßen. Pünktlich zum Tag der Arbeit forderte der Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, die Einführung der Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich – wohlgemerkt nur für die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie, in denen die Arbeiterorganisation vertreten ist.

Unternehmer wollen Arbeitstag verlängern

Trotzdem ist der Aufschrei bei den Unternehmern groß. Mehr statt weniger zu arbeiten sei in der Wirtschaftskrise das Gebot der Stunde. Der Bund Deutscher Arbeitgeber (BDA) ist allenfalls zu Verhandlungen bereit, wenn dasselbe Arbeitsvolumen auch in kürzerer Zeit geschafft wird. „Wenn es möglich ist, 39 Stunden in der Woche auf vier Tage zu verteilen – auch gut“, sagt der BDA-Vorsitzende Steffen Kampeter. Wenn die Beschäftigten weniger arbeiten, müssen mehr Arbeiter eingestellt werden, das erhöht die Löhne und Sozialabgaben, ergo die Lohnstückkosten und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit werde gefährdet – das alte Lied vom Neoliberalala. Stattdessen könne man ja einfach das Arbeitszeitrecht „flexibilisieren“, lautet der Gegenvorschlag zur IG Metall.

Ein Unternehmer hätte Kampeter und Co. widersprochen: Henry Ford hatte schon in den 1920ern in seinen Werken beobachtet, dass die Produktivität der Arbeiter sank, wenn sie mehr als 40 Stunden in der Woche am Fließband standen. Deshalb senkte er kurzerhand das Arbeitsvolumen bei gleichbleibendem Lohn. Ein logischer Schritt: Wer frischer auf der Arbeit ist, leistet mehr und macht weniger Fehler. In der heutigen Debatte um die Viertagewoche würde sich Ford wahrscheinlich bei den Kollegen der IG Metall unterhaken.

Mehr Arbeit für alle, weniger für den Einzelnen

In letzter Konsequenz geht die Gestaltung der Arbeitszeit uns alle an. In systemrelevanten Berufen wie im Gesundheits- und Pflegedienst ist die Überlastung groß und der Fachkräftemangel hausgemacht. Wer will schon auf der Intensivstation arbeiten, wenn er Notdienst allein auf der Station verüben muss. Ein Krankenhausaufenthalt wird zum Lebensrisiko, weil Ärzte völlig übermüdet operieren müssen. Die Beschäftigten in Deutschland haben im letzten Jahr rund 583 Millionen bezahlte und 700 unbezahlte Überstunden gemacht.

Durch die Ausweitung des Arbeitstags zu mehr Wirtschaftswachstum gelangen, ist eine Milchmädchenrettung. Unternehmer und Politiker mit Weitblick würden sich dafür einsetzen, das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen zu heben. Die Zahl der Arbeitslosen inklusive Unterbeschäftigung lag im April bei fast 3,5 Millionen Menschen. Elf Millionen Beschäftigte arbeiten in Teilzeit – die meisten davon sind Frauen, denen eine Vollzeitstelle unter den derzeitigen Bedingungen verwehrt bleibt, wenn sie „nebenbei“ auch noch Kinder erziehen.

Wir brauchen mehr Beschäftigung, nicht längere Arbeitszeiten. Nur dann können auch dringend notwendige Investitionen realisiert werden – man stelle sich vor, es regne nicht mehr in Schulen rein, marode Brücken würden saniert und Kinder von Lehrern unterrichtet, die nicht nahe dem Burnout sind. Schwerwiegend kommt hinzu, dass in den bisherigen Investitionsstau die dringenden Zukunftsausgaben, die Klimawandel und die Transformation der Wirtschaft betreffen, noch nicht einberechnet sind. Insofern ist der Vorstoß der IG Metall ein wichtiger Schritt. Eine breite gesellschaftliche Diskussion um die Zukunft der Arbeit ist dringend nötig.