Weniger überschuldete Menschen in Brandenburg Trotz der steigenden Kosten in allen Bereichen des Lebens ist die Zahl der hoch verschuldeten Menschen in Brandenburg wie in ganz Deutschland weiter gesunken... dpa

Neuss/Potsdam -Die Zahl der überschuldeten Menschen in Brandenburg ist leicht gesunken. Die Wirtschafts-Auskunftei Creditreform registrierte in ihrem am Dienstag in Neuss veröffentlichten „Schuldneratlas Deutschland 2022“ in diesem Jahr gut 175.000 überschuldete Brandenburger, rund 8000 weniger als im vergangenen Jahr. In der Langzeitbetrachtung seit dem Beginn der Auswertungen im Jahr 2004 waren es 64.000 weniger überschuldete Brandenburger.