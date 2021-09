Berlin - Die deutsche Wirtschaft wächst 2021 um 2,6 Prozent, kommendes Jahr soll die Rate bei rund fünf Prozent liegen. Diese Zahlen hat am Mittwochmorgen das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt. Damit korrigieren die Konjunkturforscher des IMK ihre bisherigen Prognosen für das laufende Jahr um 1,9 Prozentpunkte nach unten und für 2022 um 0,2 Punkte nach oben. Im Juni hatte das IMK noch kommuniziert, das Wirtschaftswachstum würde im laufenden Jahr um 4,5 Prozent anziehen. Die Ökonomen des Instituts führen für diese Entwicklung vor allem Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten wie Halbleitern an. Die Industrieproduktion könne deshalb derzeit nicht mit den boomenden Auftragseingängen mithalten.

„Wir waren Anfang des Jahres zu optimistisch“, kommentierte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK, am Mittwochmorgen vor Journalisten die korrigierten Zahlen: „Wir haben die über das Jahr fortbestehenden Lieferschwierigkeiten unterschätzt und überschätzt, wie viele Menschen sich impfen lassen werden.“ Als weiteren Grund für die aktuellen Zahlen verwies Dullien auf die Delta-Variante von Covid und darauf, dass sich deren Verbreitung dämpfend auf den Konsum auswirke. 2022 würde letzterer aber zum dominierenden Wachstumsfaktor. Der IMK-Direktor verwies in dieser Hinsicht auf Nachholeffekte der Konsumenten und hohe Spareinlagen.

Die Arbeitslosenquote, stellten die Konjunkturforscher des IMK weiter heraus, sinke 2021 leicht auf durchschnittlich 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte. 2022 gehe die Arbeitslosigkeit dann deutlicher zurück, hieß es beim IMK. Die Quote werde im Jahresdurchschnitt dann bei 5,1 Prozent liegen.

Inflation temporär von Sondereffekten getrieben

Die Inflation steige wiederum in diesem Jahr zwar erstmals seit längerem über das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent auf 2,9 Prozent im Jahresmittel. Neben dem Wirtschaftsaufschwung müssten aber auch temporäre Sonderfaktoren wie die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz berücksichtigt werden. Im kommenden Jahr, weist das IMK aus, werde die Teuerungsrate sich wieder auf 1,9 Prozent einpendeln. Damit liegen die Konjunkturforscher nah an den Annahmen der EZB. Deren Präsidentin Christine Lagarde hatte während einer Konferenz zur Zukunft der Geldpolitik am Dienstag auch von temporären Sondereffekten bei der Teuerungsrate gesprochen und sich optimistisch gezeigt, dass sich die Inflation im kommenden Jahr wieder auf das Inflationsziel von ungefähr 2 Prozent einpendeln werde.

Das IMK adressiert in seiner aktuellen Prognose auch die sich dieser Tage bildende neue deutsche Regierung. Direktor Dullien zeigte sich optimistisch, dass letztere wirtschaftspolitisch weiter zur Stabilisierung beitragen und zugleich Investitionen in die Transformation vorantreiben werde. Die neue Regierung, heißt es beim IMK, müsse den enormen Investitionsbedarf in Infrastruktur, Digitalisierung und Dekarbonisierung konsequent und strategisch angehen. Es sei aber klar, dass die „großflächigen akuten Hilfsmaßnahmen“, die zu Beginn der Krise auf den Weg gebracht worden seien, mit fortschreitender Erholung der Wirtschaft zurückgefahren würden. Kurzfristige Investitionen müssten wiewohl weiter möglich sein für den Fall, dass sich konjunkturelle Risiken realisieren würden. Dazu zählen die Forschenden neben einer erneuten Zuspitzung der Pandemie auch die Möglichkeit, dass die US-Notenbank Fed zügiger als erwartet die Leitzinsen erhöht.

Mit seiner Prognose steht das IMK unterdessen nicht alleine da. Die Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) verwiesen in einer Pressemitteilung am Mittwoch darauf, die Wirtschaft würde sich aktuell von der Krise erholen. Gleichsam behandelte das DIW wie das IMK aber auch die Lieferengpässe in einzelnen Sektoren als Problem. Die Effekte ordnet das DIW ebenso als temporär ein und geht von einer Erholung im kommenden Jahr aus.