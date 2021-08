Berlin - Historisch betrachtet steht Afghanistan seit Jahrhunderten im Fadenkreuz geopolitischer wie ökonomischer Interessen. Bereits im 19. Jahrhundert hatten Briten und Russen im sogenannten „Großen Spiel“ versucht, das Land unter Kontrolle zu bringen. Mit dem Vormarsch der Taliban sollen aktuell vor allem die Russen und Chinesen wieder in Verhandlungen mit den neuen alten Machthabern stehen. Könnte ein stabiles Afghanistan doch als Pufferstaat in Zentralasien dienen, der die verschiedenen Interessengruppen vor Aufständen und Terror schützt.

Das Land am Hindukusch ist groß, sowie einheitlich kaum regierbar. Das mussten bereits die Sowjets im Kalten Krieg feststellen sowie bis zu ihrem Truppenabzug in diesem Jahr die USA. Bereits Anfang Januar 2019 berichtete etwa der Sonderbeauftrage für den Wiederaufbau Afghanistans an den US-Senat, die Taliban gewönnen wieder an Terrain. Mindestens 50 der 407 afghanischen Distrikte würden die Taliban kontrollieren, in mehr als 200 die dominante politische Kraft sein, hieß es in diesem Bericht.