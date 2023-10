Westen nervös: Geht die Slowakei auf Russland-Kurs?

Die Partei Smer des ehemaligen Premierministers Robert Fico hat am Samstag die Wahlen in der Slowakei gewonnen. Fico hatte zuvor versprochen, keine Waffen mehr in die Ukraine zu schicken, Kiews mögliche Nato-Mitgliedschaft zu blockieren und Sanktionen gegen Russland abzulehnen. Bei einer Auszählung von 98 Prozent der Stimmzettel in dem Land mit 5,5 Millionen Einwohnern kam die Smer auf 23,4 Prozent der Stimmen. Sie liegt damit knapp sieben Prozentpunkte vor der liberalen, westlich orientierten Partei Progressive Slowakei.

Das amerikanische Magazin Politico schreibt, es bestehe die Gefahr, dass Fico „die Slowakei gemeinsam mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in das Anti-Ukraine-Lager drängen wird“. Fico vertritt eine explizit russlandfreundliche Position. Ungarns Orbán war denn auch einer der Ersten, die Fico zu seinem Sieg gratulierten. „Ratet mal, wer wieder da ist!“, sagte Orbán in den sozialen Medien und begrüßte Ficos „unbestreitbaren Sieg“ bei der Wahl. „Es ist immer gut, mit einem Patrioten zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf!“, fügte der ungarische Ministerpräsident hinzu.

Fico hatte unter anderem im August vor seinem Publikum in Topoľčany gesagt, dass „der Krieg in der Ukraine nicht vor einem Jahr begonnen habe, sondern im Jahr 2014, als ukrainische Nazis und Faschisten begannen, russische Bürger im Donbass und in Luhansk zu ermorden“. Fico lobte die Sowjetunion dafür, dass sie am Ende des Zweiten Weltkriegs die tschechischen und slowakischen Länder von Nazideutschland befreit habe. „Um Gottes willen, sie haben uns befreit, wir sollten etwas Respekt zeigen“, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung. Fico weiter: „Wir müssen der ganzen Welt sagen, dass die Freiheit aus dem Osten kommt, der Krieg kommt immer aus dem Westen.“

Fico hat gute Chancen, mit Unterstützung der Hlas („Stimme“), einer sozialdemokratischen Partei, die sich von der Smer abgespalten hat, an die Macht zurückzukehren. Hlas wurde bei der Abstimmung am Samstag mit 15 Prozent Dritter. Angeführt wird Hlas von Peter Pellegrini, der 2018 Fico während der politischen Krise nach der Ermordung des investigativen Journalisten Ján Kuciak als Premier ablöste. Nach der Wahlniederlage von Smer im Jahr 2020 gründete Pellegrini mit zehn abtrünnigen Smer-Abgeordneten die neue Partei Hlas.

Noch im Februar bezeichnete Pellegrini Fico als „einen Politiker der Vergangenheit“, der die Slowakei nicht in die Zukunft führen könne. Fico hat trotzdem kein Problem, mit Hlas zusammenzuarbeiten: „Das war für uns alle ein Trauma“, sagte er am 30. August auf einer politischen Kundgebung in seiner Heimatstadt Topoľčany. „Wir haben hier zwei Parteien mit dem gleichen sozialen Programm, die aus den gleichen Wurzeln in Smer stammen, und das wissen wir beide.“ Er sehe eine „gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche, stabile, souveräne, sozial orientierte Regierung bei einer Zusammenarbeit zwischen Smer und Hlas“. Als dritte Partei für eine Koalition stehen die Slowakischen Nationalisten (SNS) bereit, die 5,7 Prozent der Stimmen erreichten.