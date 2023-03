Wie Brandenburger Unternehmen klimaneutral werden wollen Brandenburger Unternehmen stellen sich auf eine klimaneutrale Produktion ein. Zwei Beispiele sind der Papierhersteller Progroup und der Stahlkonzern Arcelorm... von Silke Nauschütz , dpa

Eisenhüttenstadt -Eisenhüttenstadt im Osten Brandenburgs gilt als ein industriefreundlicher Standort mit Geschichte. Und nicht nur das, sagt Maximilian Heindl. Der Geschäftsführer des Papierherstellers Progroup AG hat sich 2011 gezielt in der Region angesiedelt, weil sie nah an wichtigen Absatzmärkten wie Osteuropa liegt. Industrieflächen, Energie, Straßen - alles habe gut gepasst, sagt Heindl. Zudem könne die Stadt mit Projekten umgehen. Was er damit auch meint, ist die Tatsache, dass sie ein fabrikeigenes Kraftwerk bauen durften, mit dem sich das Unternehmen schon früh weniger abhängig von fossilen Brennstoffen gemacht hat. Die Hälfte des Stroms für die Fabrik kommt von dort, genutzt werden Produktionsabfälle.