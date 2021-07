Berlin - Auf den ersten Blick erscheint es paradox. Die Konjunktur in Deutschland zieht an, die Auftragsbücher in der Bauindustrie sind voll – und trotzdem kommt die Branche kaum vom Fleck. Denn: Lieferengpässe bei Materialien und steigende Preise belasten die Firmen zunehmend.

Verbraucher, die einen Handwerker benötigen, müssen sich aktuell auf Wartezeiten von rund zwei Monaten einstellen. „Im Bau und Ausbau sind es durchschnittlich 8,8 Wochen“, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Hauptgrund für Knappheit und steigende Preise ist die Pandemie.

Corona hat die Lieferketten durcheinandergewirbelt. Auf dem Höhepunkt der Krise haben viele Unternehmen Produktionskapazitäten abgebaut. Das Hochfahren dauert nun länger. Gleichzeitig nimmt die Weltkonjunktur – getrieben vor allem durch die USA und China – Fahrt auf. Die Nachfrage steigt also. Und damit auch die Bereitschaft, höhere Preise zu bezahlen.

„Baumaterialien sind knapp und die Materialpreise haben sich exorbitant erhöht“, sagt Handwerkspräsident Wollseifer. „Es fehlt an Holz, Metall, Kunststoff, Chips – praktisch an allem, was man für den Hausbrauch braucht.“

Und das Materialproblem auf deutschen Baustellen verschärft sich weiter. Wie das ifo-Institut am Donnerstag bekannt gab, berichteten im Hochbau 50,4 Prozent der Firmen von Problemen mit der Beschaffung von Baustoffen. Zum Vergleich: Im April lag der Wert bei 23,9 und im März bei 5,6 Prozent. Im Tiefbau ist die Lage etwas besser, aber insgesamt auch angespannt. 40,5 Prozent der Firmen meldeten Lieferengpässe – allerdings lag auch hier der Wert im April mit 11,5 Prozent deutlich niedriger.

„Noch ist die Kapazitätsauslastung in der Branche hoch. Aber die Lieferengpässe machen immer mehr Unternehmen Sorgen“, sagt Ifo-Experte Felix Leiss. Und wo das Angebot sinkt, steigt der Preis. Bei Stahl, Schnittholz und anderen holzbasierten Grundstoffen spricht Leiss bereits von „teils dramatischen Preisbewegungen“. Innerhalb eines Jahres hat sich der Preis für Stahl mehr als verdoppelt. Die Tonne kostete zuletzt rund 1400 Euro.

Mit Sorge blickt der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) auf die aktuellen Engpässe am Weltmarkt. Eine solche Situation habe man noch nicht erlebt, heißt es. „Unsere Mitgliedsunternehmen müssen ihre Kunden immer häufiger vertrösten, weil uns der Stahl fehlt“, sagte WSM-Hauptgeschäftsführer Christian Vietmeyer dem Handelsblatt. „Das führt dazu, dass Baustellen zeitweise stillgelegt werden müssen.“

Beim Holz sieht es nicht viel besser aus. Der Preis für den Kubikmeter hat bereits Werte von 400 Euro erreicht – vor der Pandemie lag er in der Spitze bei unter 200 Euro. Global betrachtet ist Holz ein Mangelgut. In den USA haben Waldbrände und die restriktive Zollpolitik von Ex-Präsident Trump das Angebot verknappt. Zugleich hat auch Russland einen Exportstopp von Rohholz nach China verhängt. Peking deckt sich also auf anderen Wegen ein – und kauft den deutschen Markt leer. Wie das Statistische Bundesamt ermittelt hat, sind die Holzausfuhren im Jahr 2020 um 43 Prozent angestiegen. Ein Trend, der sich weiter verstärken dürfte – auch dank der guten Konjunktur.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr mit sechs Prozent kräftig wachsen wird. Die Nachfrage nach Rohstoffen wird dadurch weiter befeuert. Für die USA, die weltweit noch immer wichtigste Volkswirtschaft, prognostiziert der IWF sogar den stärksten Wirtschaftsboom seit 40 Jahren. Sofern Präsident Joe Biden sein teures Infrastrukturprogramm durchsetzt, könnte die amerikanische Wirtschaftsleistung um sieben Prozent zulegen. Für Deutschland erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent in diesem Jahr und damit 0,7 Prozentpunkte mehr, als noch im Dezember prognostiziert. „Schon in diesem Sommer könnte die Wirtschaftsleistung wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben“, sagt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.

Materialmangel: Vermögensverwalter spricht bereits von „Game Changer“

Die Nachholeffekte der Pandemie und globale Trends spüren die Verbraucher zunehmend – durch Mangel und steigende Preise. Dabei ist es egal, ob es sich um Stahl, Holz, Kupfer, Kunststoff, Chips oder Eisenerz handelt: Überall ist die Nachfrage hoch. Und nirgendwo hält das Angebot Schritt. Einige Marktbeobachter und Investoren sprechen bereits von einem neuen Superzyklus bei Rohstoffen, also einem über viele Jahre andauernden Trend steigender Preise. Der Vermögensverwalter Unigestion will im Corona-Jahr 2020 bereits einen „Game Changer“ erkannt haben.

Dr. Fritzi Köhler-Geib widerspricht. Im Interview mit dem 3sat-Wirtschaftsmagazin makro sagte die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Bank, dass das Preisniveau für einen Superzyklus noch immer zu niedrig sei. Vieles spreche für einen konjunkturellen Effekt. Auch beim Thema Inflation ist die Volkswirtin gelassen. Steigende Energiepreise und die Erhöhung der Mehrwertsteuer treiben einmalig die Teuerungsrate.

Am Materialmangel ändert all das freilich nichts. Und das Handwerk hat noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Gegenüber den Funke-Zeitungen kündigte Handwerkspräsident Wollseifer für den Herbst ein Projekt an, um als Branche bei Frauen attraktiver zu werden. Nur rund 20 Prozent der Auszubildenden sind weiblich. Auch die offenen Lehrstellen machen der Branche zu schaffen. Über 30.000 Ausbildungsplätze sind noch nicht besetzt. Am Ende sind es eben nicht nur Rohstoffe, die zählen. Sondern auch Menschen, die daraus etwas erschaffen.