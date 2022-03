Berlin - Alexander Kaczmarek wirkt erschöpft, aber auch stolz. „In der Krise funktioniert die Bahn richtig gut“, sagt der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn (DB) für Berlin. Angesichts der großen Zahl von Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine flüchten, legten die Eisenbahner in allen beteiligten Ländern in vielen regulären und Sonderschichten eine „tolle Leistung“ hin. „Es wird nicht lange gefragt, sondern gemacht und improvisiert“, so Kaczmarek während einer Diskussion mit dem Verkehrspolitischen Informationsverein Berlin. „Doch wir sehen auch wie in einem Brennglas, was Europa besser machen kann.“ Grenzüberschreitender Zugverkehr ist schwierig geworden, es mangele an Streckenkapazität und an Fahrzeugen.

Als regionaler Bahn-Manager ist Kaczmarek für die Stadt zuständig, die in dieser Situation die Hauptlast trägt: Berlin. „Die Menschen aus der Ukraine wollen nicht nach Rheda-Wiedenbrück oder Bochum, sie wollen hierher“, weiß auch der Konzernbevollmächtigte. „Berlin kennt man in Osteuropa, es ist das Symbol für Deutschland. Berlin ist Fluchtpunkt Nummer eins.“ So konzentrieren sich die Menschenströme auf die deutsche Hauptstadt – und dort auf den Hauptbahnhof.

An manchen Tagen kommen weit über 10.000 Menschen aus der Ukraine an

„Im Vergleich zu dem, was die polnischen Kollegen gerade stemmen müssen, mutet unser Pensum überschaubar an“, so Kaczmarek. Doch auch hier seien die Herausforderungen groß. „Berlins Hauptbahnhof wurde nicht als Flüchtlingsbahnhof oder Unterkunft geplant.“ Ideen, den Verkehr nach Lichtenberg oder zum früheren Schönefelder Flughafenbahnhof zu leiten, wurden verworfen. „Die Helfer sind am Hauptbahnhof, dort sind die entsprechenden Strukturen entstanden und mittlerweile gut eingespielt“, sagte Kaczmarek. Zudem gebe es gute Anschlüsse in andere Städte.

Eine „riesige logistische Leistung“ sei es, was Bahnhofsmanagerin Cornelia Kadatz, ihr Team und viele Freiwillige auch aus den Reihen der DB täglich hinlegten. „Pro Tag verzeichnen wir weit über 10.000 Ankünfte aus der Ukraine“, sagt der Bahn-Manager. In manchen Zügen befanden sich 1000 bis 1500 Menschen.“ In einer Nacht übernachteten 2600 Menschen aus der Ukraine im Hauptbahnhof, viele von ihnen in Aufenthaltszügen, die auf den Gleisen 1 und 2 standen, andere auf dem Boden.

Die Strecke von Frankfurt (Oder) nach Berlin ist die Hauptachse. Die Bahn schätzt, dass rund 65.000 Ukrainer über diese Route nach Deutschland eingereist sind. Die dortigen Eurocitys wurden um weitere Wagen verstärkt. „Zum Teil wurde das Sitzplatzangebot verdoppelt“, berichtet Kaczmarek. Ein regulärer Eurocity der polnischen Staatsbahn PKP startet täglich in Przemyśl an der ukrainischen Grenze. Dort endet die Breitspurstrecke aus Lwiw (Lemberg), dessen Bahnhof zur Drehscheibe des Flüchtlingsverkehrs in der Ukraine geworden ist. Von Warschau nach Berlin fahren täglich fünf Eurocity-Züge. Hinzu kommt ein Intercity nach Frankfurt (Oder). Von dort rollen Sonderzüge des privaten Betreibers RDC ohne Halt in Berlin nach Hannover Messe/Laatzen.

Es gibt zwar Gleise und Fahrdraht – doch die Bahnhofskapazität reicht nicht

Doch die Strecke von Frankfurt (Oder) nach Berlin war bereits vor dem Krieg in der Ukraine stark belastet – auch mit Güterverkehr. „Der Grenzbahnhof Oderbrücke war immer schon ein Nadelöhr“, so der DB-Mann. Deshalb versucht die Bahn, einen Teil des zusätzlichen Verkehrs über Forst und Cottbus zu leiten. Dort befördert der Kulturzug, der bisher am Wochenende mit Lesungen und Musik an Bord verkehrte, nun täglich Fahrgäste zwischen Breslau und Berlin. Weitere Dieseltriebwagen, die für Deutschland und Polen zugelassen sind, starten an jedem zweiten Tag als Sonderzug in Przemyśl.

Damit sei die Zahl der Fahrzeuge, die über die Grenze fahren dürfen, aber auch schon erschöpft. Ein Teil davon wurde von der Regionalbahnlinie zwischen Angermünde und Stettin abgezogen, wo nun Busse die Züge ersetzen. Ein weiteres Handicap sei, dass die Strecke über Forst eingleisig und nicht elektrifiziert sei, gibt der Bahn-Manager zu bedenken. „Bei unseren weiteren Planungen sollten wir neu bewerten, welche Trasse Priorität genießen sollte.“ Die Strecke über Horka in der Niederlausitz habe zwar ein zweites Gleis und eine Fahrleitung bekommen. Doch der grenzüberschreitende Abschnitt wurde vor allem für den Güterverkehr geplant, so Kaczmarek. „In der Nähe der Grenze gibt es keinen Personenbahnhof, der genug Kapazität hätte, um Grenzkontrollen dienen zu können.“ Auch sonst sei die Leistungsfähigkeit der dortigen Stationen gering.

Früher gab es durchgehende Züge von der Ukraine nach Berlin

Noch während der Nullerjahre fuhren Schnellzüge durchgehend zwischen Kiew und Berlin, an der Grenze zur Ukraine wurden die Wagen der breiteren Spurweite angepasst. „Das wäre heute natürlich die Luxusvariante“, so der Bahnmanager. Außerdem gab es durchlaufende Wagen unter anderem von Odessa und Lwiw nach Berlin. Doch aus heutiger Sicht gäbe es zu viele Probleme, wäre dies zu aufwendig, hieß es. „Am einfachsten ist es inzwischen, innerhalb der nationalen Bahnsysteme Pendelzüge zu betreiben, die Hubs anfahren“ – dort könne umgestiegen werden, sagt Kaczmarek. Breslau könnte ein solcher Umsteigepunkt werden, die polnische Staatsbahn kann sich dies auch in Rzepin (Reppen) vorstellen.

„Die Eisenbahner sind stolz darauf, was sie gerade leisten“, sagt Alexander Kaczmarek. „Sie zeigen, dass die Bahn ein wichtiger Bestandteil der europäischen Infrastruktur ist“ – nicht zuletzt für Güterzüge mit Hilfslieferungen für die Ukraine. „Und hoffentlich möglichst bald auch für die Ukrainer, die nach dem Krieg in ihr Land zurückwollen.“ Doch die jetzige Situation zeige auch „Mängel in der Infrastruktur“.