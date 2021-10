Berlin - Wer Geld auf dem Girokonto parkt, weiß oft nicht, was die Bank damit macht. Investiert das Institut in Unternehmen, die Rüstungsgeschäften nachgehen, der Umwelt schaden oder mit Nahrungsmittelpreisen spekulieren? Offensichtlich zur Schau stellen wird eine Bank solche Geschäftsbeziehungen nicht, wie also lässt sich herausfinden, wie nachhaltig die eigene Bank wirtschaftet?