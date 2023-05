Wieder in Millionenschritten: Zalando gewinnt Kunden und senkt die Kosten

Das Berliner Dax-Unternehmen und größte Online-Modekaufhaus Europas wächst gegen den Trend in der Branche und trotz hoher Inflation.

Als Zalando vor einem Jahr die Zahlen für das erste 2022er-Quartal vorlegte, war dies für nicht wenige ein Schock. Erstmals seit Jahren war der Umsatz von Europas größtem Online-Modehändler zurückgegangen, das Geschäft sogar 52 Millionen Euro weit in die roten Zahlen gerutscht. Dass es in diesem Jahr für das Berliner Dax-Unternehmen besser laufen würde, war die große Hoffnung in den Bürotürmen an der East Side Gallery. Die Bedingungen dafür waren jedoch eher bescheiden.

Der deutsche Online-Handelsverband hatte jedenfalls bereits vor Tagen für das erste Quartal des Jahres 2023 einen Umsatzrückgang um 15 Prozent gemeldet und dabei auch noch den Onlinehandel mit Klamotten und Schuhen als den größten Verlierer ausgemacht: minus 21 Prozent. Dennoch ist Zalando wieder auf Kurs und die Chefetage in Feierlaune. „Das erste Quartal hat gezeigt, wie flexibel unser Geschäftsmodell ist“, triumphierte Zalandos Co-CEO und Mitgründer Robert Gentz am Donnerstag während der Quartalsbilanz. Das Unternehmen habe sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten können.

Tatsächlich wuchs Zalandos Kundenstamm trotz allgemeiner Kaufzurückhaltung um zweieinhalb Millionen neue Kunden und insgesamt 51,2 Millionen regelmäßige Einkäufer. Sie sorgten im ersten Quartal für durchschnittlich 630.000 Bestellungen am Tag und gaben im Schnitt 57,40 Euro je Bestellung aus. Das waren 1,30 Euro mehr als vor einem Jahr, was die Kosten je Bestellung drückte. Unter dem Strich legte der Umsatz im Jahresvergleich in den ersten drei Monaten des Jahres um 2,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zu. Der Verlust schrumpfte um gut 51 Millionen auf 700.000 Euro.

Nach Unternehmensdarstellung trug vor allem der hauseigene Shopping-Club Zalando Lounge zum Wachstum bei, dessen Online-Auftritt im Januar überarbeitet wurde. Dort gibt es zeitlich limitierte Angebote und Rabatte auf Premium-Marken. Den Angaben zufolge brachte allein dieser Bereich ein Umsatzplus von 33 Prozent.

Den Zuwachs an Kundschaft führt man bei Zalando auch darauf zurück, dass von Partnerfirmen mehr Produkte auf der Zalando-Plattform angeboten wurden. Vor allem exklusive und limitierte Produkte von Marken wie Adidas und Salomon sowie limitierte Mini-Kollektionen hätten zu einer stärkeren Kundenbindung geführt, sagte Zalando-Chef Gentz und bezifferte den Anteil, den Partner zum Bruttowarenvolumen beisteuerten, im abgelaufenen Quartal auf 39 Prozent nach 31 Prozent vor einem Jahr. Künftig sollen die sogenannten Partner sogar die Hälfte des Geschäfts bestreiten.

Weniger hoffnungsvoll schaut man an der East Side Gallery derweil auf die verbleibenden drei Quartale dieses Jahres. „Wir gehen davon aus, dass die allgemeine Nachfrage gedämpft bleibt“, sagte Zalandos Finanzchefin Sandra Dembeck am Donnerstag. Man wolle aber weiterhin in neue Wachstumsmöglichkeiten investieren, um dann wieder von der steigenden Nachfrage zu profitieren, sobald sich der Markt erholt.

Für 2023 erwartet Zalando somit nur im besten Falls ein Umsatzwachstum um vier Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Allerdings sei auch ein Minus von einem Prozent möglich. In jedem Fall will sich das Unternehmen auf die Profitabilität konzentrieren und in diesem Jahr 280 bis 350 Millionen Euro verdienen.