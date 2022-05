Zum Themendienst-Bericht vom 6. August 2020: Das Sozialgericht Mannheim hat ein Urteil darüber gefällt, ob das Jobcenter Schülern einen Computer finanzieren muss. picture alliance/dpa

Berlin - Die Arbeitslosigkeit in Berlin geht weiter zurück. Im Mai waren rund 173.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, etwa 3600 weniger als im Vormonat, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 8,5 Prozent. „Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich robust trotz der wirtschaftlichen und politischen Spannungen infolge des Krieges gegen die Ukraine“, sagte die Berlin-Brandenburger Agenturleiterin Ramona Schröder.

Eine Rolle dabei spielt die Frühjahrsbelebung: Viele Arbeiten im Freien sind wieder besser möglich und die Betriebe stellen ein. Die Arbeitslosigkeit liegt auch deutlich niedriger als im Mai 2021. Damals betrug die Quote noch 10,1 Prozent.

Viele neue Arbeitsplätze sind in Berlin entstanden. Im März zählte die Agentur knapp 1,64 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, gut 70.000 mehr als ein Jahr zuvor. „Die Tendenz in der Beschäftigung ist weiterhin positiv“, sagte Schröder.