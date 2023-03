Windrad in Jacobsdorf gesprengt: Abriss wegen Mängeln In Jacobsdorf im Kreis Oder-Spree ist am Mittwoch das erste von vier Windrädern gesprengt worden. Nach Angaben des Hamburger Anlagenherstellers Nordex ist de... dpa

Jacobsdorf -In Jacobsdorf im Kreis Oder-Spree ist am Mittwoch das erste von vier Windrädern gesprengt worden. Nach Angaben des Hamburger Anlagenherstellers Nordex ist der Abbau notwendig geworden, weil die Betontürme Mängel aufweisen. Den Angaben nach sollen alle vier Anlagen des Windparks sicher und vollständig rückgebaut werden, um an gleicher Stelle erneut Turbinen zu errichten. Etwa 50 Menschen beobachteten die Sprengung.