Berlin - Viele Jahre war er SPD-Mitglied, 2020 erfolgte der Wechsel zur FDP. Dort wurde er prompt Bundesschatzmeister. Gut gelaunt begrüßt Harald Christ die Berliner Zeitung im Büro seines Beratungsunternehmens Christ&Company am Kudamm zum Interview. Dort befinden sich zahlreiche Andenken an seine Hamburger Zeit: Modelle von Containerschiffen reihen sich an nautische Instrumente. Fast wirkt es so, als würde man die Wirkungsstätte eines hanseatischen Reeders betreten. Doch Christ kommt nicht aus Hamburg oder Bremen, sondern aus Worms. Er macht daraus auch keinen Hehl, er spricht gerne über seine rheinland-pfälzische Heimat, aber auch über das, was aus seiner Sicht in Deutschland derzeit alles gerade schiefläuft.

Berliner Zeitung: Herr Christ, Sie waren in zahlreichen Rollen als Unternehmer aktiv. Was war Ihre erste unternehmerische Tätigkeit?

Harald Christ: Das war kein angemeldetes Gewerbe! Ich bin auf dem Land groß geworden, in der Verbandsgemeinde Eich. In der Region gab es viele Baggerseen, die im Winter zugefroren sind. Da sind viele Leute Schlittschuh gefahren, haben Eishockey gespielt oder waren spazieren. Mit Freunden ist mir die Geschäftsidee gekommen: „Mensch, da könnten wir ja Glühwein verkaufen!“ Das war auch kein Problem, denn wir hatten auf dem Land große Heizkessel, in denen normalerweise Marmelade einkocht wird. Ein Freund von mir kam aus einer Winzerfamilie, da hatten wir auch gleich den Wein. Dann haben wir noch Zimt, Zucker und Becher gekauft und für 1,50 Mark Glühwein verkauft – das war ein Renner.

Sie hatten also schon früh einen Geschäftssinn?

Ich komme aus einem Arbeiterelternhaus, Geld war nicht in Fülle da. Ich habe immer dazuverdient: Wir hatten einen Spargelacker und mein Vater hat den Spargel direkt an der Bundesstraße vom Acker angeboten. Als Zehnjähriger durfte ich die vierte Wahl selbst verkaufen – also das, was man als Suppen- oder Bruchspargel bezeichnet, das Geld dafür durfte ich behalten. Die Erfahrung, die ich daraus gewonnen habe: Wenn man eine gute Idee hat, muss man etwas daraus machen.

Die Hürden heute „etwas zu machen“ scheinen höher, wenn Kinder in Hartz IV sich etwas dazu verdienen wollen, wird das auf den Regelsatz angerechnet und wenn sie gar Alkohol verkaufen, kommt neben dem Ordnungs- auch gleich noch das Jugendamt.

Wir neigen in unserer Gesellschaft leider dazu, dass alles geregelt werden muss – Eigeninitiative und Dynamik werden so im Keim erstickt. Die aktuellen Regeln bei Hartz IV sind demotivierend und belohnen kaum, durch eigene Arbeit die Grundsicherung Schritt für Schritt zu verlassen. Die FDP sieht in besseren Hinzuverdienstregeln eine Möglichkeit, die aus Hartz IV herausführt. Daher wollen wir das Einkommen von Jugendlichen aus Familien, die ALG II beziehen, bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht erst anrechnen.

Auch wenn man mit Beamten, Politikern und Unternehmern spricht, wird oft eine zu große Normdichte beklagt – gerade im Bereich der Digitalisierung.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie groß die digitalen Defizite in Deutschland sind: in der Verwaltung, im Gesundheitswesen, in den Schulen. Viele Dinge funktionieren nicht, sind unkoordiniert, ziellos und chaotisch. Nehmen Sie als Beispiel die Mobilfunkabdeckung: Ich habe über Ostern meine Eltern besucht in der Heimat, da fahren Sie seit 30 Jahren durch dieselben Funklöcher. Vor Corona war ich im Atlasgebirge in Marokko und hatte da vom Anfang bis Ende besten Empfang. Unser Land kann sich solche Defizite nicht mehr leisten – das wird uns irgendwann auf die Füße fallen und wir verlieren den Anschluss an die internationale Konkurrenz. Wir müssen uns endlich von den Zögerern und Zauderern, von den vielen bürokratischen Hürden und Verwaltungsvorschriften verabschieden und handeln.

Harald Christ Harald Christ ist ein deutscher Unternehmer und Politiker. Seine Karriere führte ihn durch zahlreiche Konzerne und Branchen. Unter anderem stand er der Hamburger Kapitalanlagegesellschaft HCI Capital und der Hammonia Reederei als Geschäftsführer und Gesellschafter vor. Politisch engagierter er sich viele Jahre in der SPD und galt als Fachmann für Wirtschaftsfragen. 2020 folgte der Wechsel in die FDP. Christ ist nunmehr Bundesschatzmeister der Partei.

Ist die Gesellschaft risikoaverser geworden?

Ja, ich fürchte, das hat sich in der Corona-Krise eher noch verstärkt. Sicherlich bedarf es gewisser Einschränkungen, um die Pandemie zu bekämpfen. Es gibt aber keine absolute Sicherheit vor Ansteckung, deshalb ist es auch nicht sinnvoll, die Freiheit grenzenlos einzuschränken. Wenn ich die politische Diskussion höre, dass in Aussicht gestellt wird, wie wir möglicherweise in den nächsten Monaten Freiheiten zurückgewinnen können – da muss ich sagen: Das ist der völlig falsche Ansatz. Wir haben ein Grundgesetz und da ist Freiheit als Grundzustand definiert. Grundrechte sind keine Gnade des Staates. Der Staat muss sich rechtfertigen, wenn er diese einschränkt und kann nicht die Ausnahmesituation zur Regel machen. Das wird aber einfach so hingenommen und es wird nichts mehr hinterfragt – und das überträgt sich in andere Bereiche der Gesellschaft.

Ist das auch ein Trend in der Wirtschaft?

Ich bin seit über 30 Jahren im Job, in meinen ersten Berufsjahren war die Gruppe der Risk Taker deutlich größer als heute. Die heutigen Führungskräfte sind sehr stark am Abwägen: „Soll ich das jetzt, kann ich das jetzt, darf ich das jetzt?“ Sie sind permanent am Nachdenken, wie man etwas formuliert und ganz Wenige äußern sich noch politisch. Immer weniger engagieren sich politisch, sei es, in dem sie irgendwo mitmachen oder sich finanziell engagieren und so die Politik unterstützen – aus diesem Grund habe ich auch meine Stiftung (Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt, Anm. d. Red.) gegründet, damit ich sagen kann: „Ich mach was, warum machst du nicht auch etwas?“

Woran liegt das?

Es gibt eine Angst davor, öffentlich diffamiert zu werden. Die Medienlandschaft hat sich zudem verändert. Ein Satz oder ein Halbsatz oder auch nur ein Witz, der als solcher nicht transportiert wird, kann plötzlich zu einem Vernichtungsfeldzug führen. Da sagen viele, sie ziehen sich zurück und sagen besser gar nichts mehr – das ist aber nicht gut. Wir brauchen den Diskurs, wir brauchen eine Debatten- und Streitkultur.

Gleichzeitig gibt es CEOs, die sich zum Ziel gemacht haben, an der Spitze des Zeitgeistes zu marschieren zum Teil auch gegen die eigenen Konzerninteressen – wie bewerten Sie dieses Phänomen?

Da drängt sich manchmal der Verdacht auf, dass dabei Marketing eine große Rolle spielt.

Ist das eine Art Ablasshandel?

Nein, insgesamt glaube ich das nicht. Die Unternehmen haben verstanden, dass Klima- und Umweltschutz zukünftig eine große Rolle spielt – sowohl bei Investoren als auch auf dem Kapitalmarkt und bei Verbrauchern und der Politik.

Gleichzeitig stellen wir fest, dass die treibenden Kräfte der Energiewende nicht in Deutschland beheimatet sind: Das wichtigste Elektromobilitätsunternehmen befindet sich in den USA und die meisten Solarzellen werden in China hergestellt.

Ich habe immer gesagt: Wer glaubt, dass die deutsche Automobilindustrie weltweit zurückfällt, der unterschätzt die Stärke und Innovationskraft dieser Konzerne. Vielleicht brauchen sie ein bisschen länger, aber jetzt geben sie wirklich Gas. Wir sollten nicht vergessen, wie stark unsere Unternehmen gerade im Mittelstand nach wie vor sind.

Ein Thema, das Sie sehr bewegt, ist Bildung und die damit verbundenen Aufstiegschancen. Was kann man tun, damit der Aufstieg künftig besser gelingt?

Aus meinem eigenen Leben weiß ich: Ohne eigenen Antrieb, ohne eigene Leistungsbereitschaft, ohne eigenes Tun werden Sie keine Ergebnisse erreichen. Daher trete ich für ein elternunabhängiges Bafög ein, denn der Zugang zur Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.

Sie sagten einmal, der Bildungssektor in Deutschland ist ein Klassenstaat – würden Sie das immer noch so sehen?

Ja, natürlich! Wir diskutieren seit Jahrzehnten darüber, aber es hat sich nichts verändert.

Wie kann man diesen Klassenstaat überwinden?

Wir müssen es schaffen, dass unsere Schulen in den nächsten fünf bis zehn Jahren weltweit sowohl in Bezug auf die Ausstattung als auch bei der Qualität der Lehre zu den besten der Welt gehören. Wenn man überlegt, welche enormen Mittel für die Corona-Krise bewegt werden – allein die Mehrwertsteuersenkung hat 20 Milliarden gekostet – das wäre im Bildungssektor gut investiert gewesen.

Wo soll das Geld denn hinfließen? Man hat den Eindruck, dass mehr Geld für Bildung eigentlich Konsens ist, aber was genau soll verbessert werden?

Das fängt bei maroden Schulgebäuden an, geht weiter mit veralteter technischer Ausstattung und hört bei Unterrichtsausfällen leider nicht auf. Was wir brauchen, ist, eine moderne Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, Wlan in jedem Klassenzimmer, digitale Endgeräte und Lernplattformen. Für mich ist Bildung der Schlüssel für beste Chancen im Leben. Dabei muss es egal sein, wo man wohnt oder herkommt. Leider hängt der Bildungserfolg immer noch vom Elternhaus oder vom Bundesland ab. Deshalb brauchen wir einheitliche Standards und gleiche Voraussetzungen.

Ist das auch eine Forderung, die aus der Industrie kommt? Lehrstellenmangel war über viele Jahre ein Thema, jetzt wird um qualifizierte Bewerber gerungen.

Natürlich kommt das auch aus der Industrie. Ich war jahrelang Vorstandsvorsitzender, wir hatten starke Probleme, für unsere Ausbildungsplätze qualifizierte Absolventen zu finden – am Ende hatten wir nur noch zwei Gruppen: Die einen wollten studieren und die anderen waren, vorsichtig ausgedrückt, für eine qualifizierte kaufmännische Ausbildung schlecht vorbereitet.

Trotz der von Ihnen beschriebenen Defizite, lautet der Eindruck von vielen Menschen trotzdem: „Es geht uns ja gut“. Sind Sie zufrieden damit, so wie Deutschland regiert worden ist?

Uns ging es nicht gut, weil Deutschland so gut regiert worden ist oder die große Koalition gute Politik gemacht hat. Es ging uns gut, weil der deutsche Mittelstand, der deutsche Export und die deutsche Wirtschaft so gut waren. Weil die deutschen Fachkräfte so gut gearbeitet und Steuern bezahlt haben. Das muss man vielen immer wieder klarmachen. Bundeskanzlerin Merkel hat für Stabilität gesorgt – das war aber schon alles, denn gestalterisch wurde wenig erreicht.

Das Gespräch führte Maximilian Both.