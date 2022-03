Berlin - Einen solchen Preissprung beim Kraftstoff gab es in Deutschland noch nie: Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar verteuerte sich Super E10 um 25 Prozent. Der Preis für Diesel stieg - wegen der hohen Nachfrage beim Heizöl - sogar um 38 Prozent.

Damit ist Diesel nun teuer als Benzin. Die hohen Preise sorgen für Unmut bei all jenen, die täglich auf das Auto angewiesen sind. Am Mittwoch fuhren Hunderte Lkw-Fahrer in Konvois nach Berlin, um mit „Schleichfahrten“ auf der Berliner Stadtautobahn gegen die gestiegenen Spritpreise zu protestieren. Auch andere Branchen sind täglich auf ihre Fahrzeuge angewiesen. Wir stellen fünf Berliner vor, die unter den enormen Preisanstieg leiden - und welche Hilfen sie erwarten.

Schlagartig Mehrkosten von 80.000 Euro

Sven Walter hat zwei Zahlen, die eigentlich fast alles erklären. Und diese Zahlen lauten: 75.000 und 85.000. „Wir haben eine Mehrbelastung durch die gestiegenen Spritpreise von 75.000 bis 85.000 Euro“, sagt er. „Wohlgemerkt pro Monat“.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Sven Walter aus Berlin ist Inhaber der gleichnamigen Spedition.

Der 42-Jährige ist Inhaber und Chef des Unternehmens Sven Walter Logistik mit Niederlassungen in Berlin, Erfurt und Landsberg. Er ist gelernter Fliesenleger, war dann bei der Bundeswehr und lernte dort Lkw-Fahren. Nach der Armee war er ein Jahr lang als Fahrer angestellt, kaufte dann zwei Lkw und machte sich 2004 selbstständig. Inzwischen ist er Chef von 157 Mitarbeitern und 85 Fahrzeugen. Pro Monat kommen im Durchschnitt 717.125 gefahrene Kilometer zusammen.

Da hat jeder Cent Preisanstieg eine Auswirkung. Und der Anstieg ist heftig: Nach Angaben der Internetseite mehr-tanken.de kostete in Deutschland ein Liter Diesel in der Zeit vom 15. Februar bis 23. Februar im Schnitt 1,66 Euro. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine stieg er innerhalb von 15 Tagen auf 2,32 Euro und bleibt seit dem 10. März stabil bei diesem Wert.

Walter spricht von dramatischen Folgen für seine Branche. „Das Bankkonto schrumpf, ich muss mehr verauslagen als geplant und mir wird die Liquidität geschröpft“, sagt er. Es gäbe auch Fahrer, die wüssten nun gar nicht mehr, wie sie zur Arbeit kommen sollen und bilden Fahrgemeinschaften, um Kosten zu sparen. „Wenn das noch ein paar Wochen so weitergeht, dann gehen Firmen kaputt, obwohl die Auftragsbücher voll sind.“

Er habe Glück, dass er keine ukrainischen Fahrer habe. Aber bei noch größeren Firmen sollen deshalb bereits Lastwagen stillstehen. „Die Politik muss aufwachen“, sagt er. Aber eine Senkung der Mehrwertsteuer bringe nur den Endverbrauchern etwas, aber nicht seiner Branche. Bei ihm sei diese Steuer nur ein durchlaufender Posten. „Die Politik muss die Mineralölsteuer und die CO2-Steuer senken oder den Preis reglementieren.“ Jens Blankennagel

„Wir können unsere Autos nicht einfach stehen lassen

Markus Meißner hat die Preise genau im Kopf. Er weiß, dass ein Liter Super im Dezember noch für einen Euro und 62 Cent zu bekommen war und im Februar 1,73 Euro kostete. „Heute sind wir bei zwei-dreiundzwanzig“, sagt er. „Irre“ sei das, aber mehr als dies festzustellen, könne er auch nicht. „Wir können unsere Autos ja nicht einfach stehen lassen.“

Der 40-Jährige ist Junior-Chef des mobilen Pflegedienstes Meißner & Walter in Marzahn. 30 Mitarbeiter hat das Unternehmen. 19 Renault Twingo und VW Up gehören zur Firmenflotte. Sieben Tage die Woche sind die Kleinwagen im Einsatz. Die in die Höhe geschossenen Spritpreise bescheren Meißner eigenen Angaben zufolge pro Woche Mehrkosten von 150 Euro. „Wenn das so weitergeht, summiert sich das in diesem Jahr auf 6000 Euro extra“, sagt er.

Volkmar Otto Pflegedienst-Chef Markus Meißner: In seiner Firma sind 19 Kleinwagen rund um die Uhr unterwegs.

Alternativen sieht er nicht. Für Elektroautos fehle die Infrastruktur, mit Fahrrädern seien die etwa 40 Kilometer langen Touren nicht zu schaffen. Dafür wären dann zwei Stunden mehr nötig. Zwar zahlten die Krankenkassen eine sogenannte Wegepauschale von etwa drei Euro, doch sei diese noch vor dem Hintergrund niedrigerer Spritpreise verhandelt worden. Meißner muss folglich an die Rücklagen gehen. Da das Unternehmen seit über 30 Jahren besteht, gibt es diese. Er ist aber sicher, dass ein junges Unternehmen mit solchen Zusatzkosten schnell in Existenznot kommen kann.

In jedem Fall sollen die höheren Kosten nicht auf die Patienten umgelegt werden. „Selbst wenn wir das dürften, es wäre das Letzte, was wir tun würden“, sagt Meißner. Jochen Knoblach

„Ich muss demnächst an meine Reserven gehen“

Diethardt Klarmann erinnert sich an Zeiten, als er kurz nach der Wende für einen Liter Diesel noch knapp unter einer Deutschen Mark gezahlt hat. Nun zahlt er aktuell 2,29 Euro. Die stark ansteigenden Preise für Kraftstoffe machen dem 63-jährigen selbstständigen Handwerker aus Treptow zu schaffen.

„Für kleinere Handwerksbetriebe wie mich, sind die derzeitigen Preise eine Katastrophe. Ich muss demnächst an meine Reserven gehen, wenn ich mein Auto weiterhin betanken will“, sagt er. Mehrmals in der Woche muss er den 60-Liter-Tank seines Citroën Berlingo mit Treibstoff auffüllen. Während er nun zwischen 135 und 140 Euro für eine Tankfüllung bezahlt, war es bis vor ein paar Wochen noch die Hälfte.

Gerd Engelsmann Handwerker Diethardt Klarmann aus Treptow ist wütend.

Diethardt Klarmann macht das wütend, weil er sich von der Politik „verschaukelt“ fühlt, so sagt er. In seinen Augen sei der Ukraine-Krieg nicht der wahre Grund für die überteuerten Spritpreise. Die Grünen hätten doch schon vor mehr als 20 Jahren gefordert, dass der Liter Benzin auf fünf Mark ansteigen soll. „Das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit“, glaubt Klarmann. Ihn ärgere vor allem, dass der meiste Anteil im Preis Mineralöl-, Öko- und Umsatzsteuer seien und in die Kasse des Staates ginge.

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen Rabatt einzuführen, halte er für zu kompliziert. Schon bei den Corona-Soforthilfen habe es Monate gedauert, bis das Geld ausgezahlt worden sei. Letztendlich sei der Endverbraucher der Leidtragende und müsse das Geld erst einmal aufbringen. „Ich muss meinen Kunden jetzt bis zu 20 Euro mehr in Rechnung für die Fahrtkosten stellen“, erklärt er.

Klarmann ist seit 2001 selbstständig und bezeichnet sich selbst als „Allzweckhandwerker“. Von den meisten Berliner Privathaushalten, die ihn buchen, wird er liebevoll „Klarmännchen“ genannt. Er ist in Ost-Berlin aufgewachsen und hat ursprünglich mal eine Ausbildung zum Facharbeiter für Mikroelektronik gemacht. Doch als das VEB-Halbleiterwerk in Frankfurt (Oder) geschlossen wurde, verlor auch Klarmann seinen Job.

Nun führt er seit 21 Jahren seinen Einmannbetrieb und hat nun erstmals mit solchen Benzinpreisen zu kämpfen. Er sagt: „Meine Situation geht ja noch. Viel schlimmer trifft es die Fuhrunternehmer, die zusätzlich noch die Mautgebühren zu tragen haben.“ Es werden viele kleine Firmen pleitegehen, wenn sich die Spritpreise nicht wieder regulieren, befürchtet Klarmann.

Er macht sich auch Gedanken, wenn demnächst mal wieder eine kostspielige Autoreparatur auf ihn zukommen könnte. „Von welchem Geld soll ich die bezahlen, wenn ich jetzt schon so viele Auslagen für das Benzin zahlen soll?“, fragt er sich. Kerstin Hense

Nächste Kündigungswelle befürchtet

Die Botenfahrten und Kleintransporte der Stadtkuriere gehören zum Kern des Berliner Wirtschaftsverkehrs. Sie liefern Akten in Anwaltskanzleien, versorgen Mittelständler mit Ersatzteilen und beliefern Krankenhäuser und Modeboutiquen. Die aktuellen Rekordstände an den Zapfsäulen treffen die Branche ganz unmittelbar. „Für einen Kurier mit einem Transporter bedeuten die Preise Mehrkosten von 200 Euro im Monat“, sagt Alfons Mittelfarwick, Kurierbetreuer bei der Firma Twister und ist sehr besorgt. „Das ist kein Portokassenbetrag.“

Gerd Engelsmann Alfons Mittelfarwick in seinem Kurierfahrzeug.

Das 1999 gegründete Unternehmen aus Treptow vermittelt Touren in der ganzem Stadt. Kuriere mit mehr als 50 Pkw und Transportern hat Twister unter Vertrag. Hinzu kommen noch einige Motorrad- und Fahrradkuriere. Mittelfarwick kennt das Geschäft seit Jahren, war selbst schon einige Zeit als Fahrrad-Bote unterwegs. Seine Befürchtung ist nun, dass etliche Kuriere das Geschäft angesichts hoher Kosten aufgeben müssen. Es drohe eine neue Kündigungswelle, sagt er mit der Erfahrung, dass Corona die Branche bereits erheblich dezimiert hatte. Fehlende Aufträge aus dem Event- und Cateringgeschäft sowie dem Einzelhandel hatten viele Kleinunternehmen zur Aufgabe gezwungen.

So hohe Kraftstoffkosten wie jetzt, könnten sehr viele Kuriere laut Mittelfarwicks Einschätzung bestenfalls zwei, drei Monate aushalten. Die Konsequenz ist inzwischen klar: „Wir werden mit Preisanpassung reagieren müssen“, sagt der Twister-Mann. Mehr Fahrrad-Kuriere wären für ihn keine Alternative. Zu viel Einschränkungen bei Volumen, Gewicht und Strecke. Jochen Knoblach

Die Taxibranche ist noch voll im Corona-Krisen-Modus

Markus Tampfel sagt, dass er die hohen Spritkosten nicht auf die Kunden umlegen kann. Er ist Taxifahrer. Der gelernte Informationselektroniker ist 53 Jahre alt, wohnt in Lankwitz, hat seit 1998 eine Firma mit sieben Taxen und 14 Fahrern. Einmal pro Woche bekomme er die Spritrechnung. „Vor Corona waren es 250 bis 400 Euro, jetzt 750 Euro.“ Er könne die Preise nicht einfach erhöhen oder einen pauschalen Zuschlag erheben. Der Taxitarif ist festgelegt. Der Senat müsste eine Erhörung beschließen.

„Eigentlich brauchen wir sowieso eine Erhöhung, weil im Oktober der Mindestlohn steigt.“ Derzeit sind es 9,84 Euro, dann 12 Euro. „Aber wir haben Angst, dass uns noch mehr Kunden wegrennen.“

Die Branche darbt. Tampfel hat 50 Prozent weniger Kunden als vor Corona. „Wir sind noch voll im Krisenmodus.“ Weil die Kunden wegblieben, hat er gerade wieder Kurzarbeit beantragt. Und dann käme schlagartig der massiv erhöhte Spritpreis dazu. „Das haut richtig in die Kasse.“

Dabei habe er Glück gehabt. Er erzählt, dass er alles korrekt abrechne und auch deshalb Corona-Hilfe bekam. Dadurch habe er nun etwas „Luft“ auf dem Konto. „Nur dadurch konnte ich meinen Leuten das Kurzarbeitergeld aus der Firmenkasse vorschießen. Nur deshalb kann ich jetzt auch die Spritpreise bezahlen.“ Das Hilfsgeld sei ganz schnell wieder weg. „Lange geht das nicht mehr“, sagt er und klingt wütend. „Und dann nimmt uns Uber noch die Kunden weg. Und das System bei denen kann nur mit Betrug bei den Sozialabgaben funktionieren.“ Jens Blankennagel