Berlin - Der Shutdown von Facebook hat am Montag für eine Weile wenig behandelte Diskurse wiederbelebt, etwa, wie wir eigentlich zur Marktmacht der großen Digitalkonzerne stehen. Ob wir uns von ihnen abhängig machen wollen und wie es insgesamt um unseren digitalen Status quo bestellt ist. Der Medientheoretiker und Publizist Geert Lovink leitet in Amsterdam das Institut für Netzkultur, eine Fachhochschule für angewandte Internetforschung. Er sagt, wir müssen unsere digitale Infrastruktur insgesamt neu verhandeln. Die Marktmacht der Tech-Unternehmen sei überwindbar.

Berliner Zeitung: Herr Lovink, Sie haben einmal gesagt, dass für kritische Internetforschung immer schon wenig Geld ausgegeben wurde. Man könnte indes meinen, dass genau diese Auseinandersetzung aber gerade dieser Tage ein Thema wäre, das als sehr entscheidend begriffen werden müsste. Stehen wir nicht vor einer Sollbruchstelle der technologischen Geschichte, in der die Frage gestellt sein will, welcher Einfluss von wenigen Unternehmen auf die wichtigste Infrastruktur unserer Zeit ausgeht?

Geert Lovink: Es ist nach meinem Eindruck immer noch so, dass diese Diskussionen nur Tagesthemen sind, die kaum langfristig übersetzt werden. Schauen wir uns allein die Forschung dazu an: Wenn wir uns das in Deutschland in Fachbereichen wie den Geistes- oder Medienwissenschaften ansehen, aber auch in den Kommunikationswissenschaften – dann scheint nach wie vor niemand dafür verantwortlich zu sein, was das Internet und die Technologie dahinter ist. Als sei es eine Art Meta-Medium, für das sich niemand zuständig fühlt.

Wer müsste denn aus Ihrer Sicht Verantwortung dafür übernehmen und wie?

Wir sehen einerseits, dass es viele Kontroversen rund um das Internet gibt, andererseits wird es oft als etwas betrachtet, das im Hintergrund stattfindet. In Deutschland wird oft gar nicht mehr über die Technologie, also die Netze, gesprochen. Da wird eher über Themen wie „die Digitale Gesellschaft“ diskutiert. Ich glaube, wir kommen damit davon weg, worum es eigentlich geht.

Warum meinen Sie, dass es wichtig wäre, erst über die Netze zu sprechen?

Weil wir ansonsten immer wieder davor weglaufen, uns mit den Grundlagen zu beschäftigen. Wenn wir uns mit der Digitalen Gesellschaft befassen, anstatt uns mit der Technologie zu befassen, dann akzeptieren wir damit, wie das Internet in seinen Grundfesten angelegt ist. Nach dem Motto: Es ist da und funktioniert, also gehen wir weiter zur Tagesordnung. Traditionell meinen wir immer noch, die Informatik sei zuständig. Aber die weist die Verantwortung auch von sich. Da heißt es: Wir sind bloß Techniker. Schaut nicht auf uns. Wir sind es nicht gewesen. Ich würde das als klassische Ingenieurs-Mentalität beschreiben.

Wenn wir einmal in die 1990er-Jahre zurückblicken, in denen Sie ja bereits aktiv waren zu diesen Themen, begegnen wir einem ganz anderen Zugang zum Internet, der sich als Tech-Optimismus beschreiben lässt. Das Internet als Ausblick auf eine durch Technologie zum Besseren veränderte Gesellschaft. Diese Idee scheint heute begraben unter einer – wie Sie das einmal in einem Aufsatz schrieben – Hyperrealität, die uns mehr überfordert als uns zuträglich ist. Gleichsam sehen wir mit der sogenannten Blockchain seit zehn Jahren das Aufkommen einer Technologie, die zumindest eine Weile Hoffnung auf eine Renaissance der Idee versprach, das Internet könne doch noch dezentral organisiert werden.

Die Blockchain ist ein gutes Beispiel. Betrachten wir an ihm einmal die Digitalisierung von Geld, und eigentlich aller wirtschaftlichen Verhältnisse – da lässt sich sagen, dass wir zügig vorankommen. Aber die Entwicklungen laufen an weiten Teilen der Öffentlichkeit vorbei und eigentlich unterhalten wir uns vor allem über die Folgen. An unserem Institut finden wir hingegen, dass wir uns viel früher einmischen müssten. Wir müssten uns jetzt einmischen, anstatt nur über die Folgen von Entscheidungen zu sprechen, die irgendwo getroffen werden. Wir müssten dem Thema mit viel mehr Aufmerksamkeit begegnen und verstehen, dass da gerade die Zukunft unserer wirtschaftlichen Verhältnisse auf dem Spiel steht. Die Monetarisierung des Internets ist kein Detail. Wenn alles digital abgewickelt wird und die eine große Entwicklung im Internet aktuell digitales Geld ist, dann müssen wir doch sehen, dass das für die künftigen Generationen ein ungeheuer wichtiges Thema ist, wie der Umgang damit geregelt wird.

uni paderborn Zur Person Geert Lovink ist niederländischer Medientheoretiker, Internetkritiker und Autor von „Zero Comments“, „Das halbwegs Soziale“, „Im Bann der Plattformen“ und „Digitaler Nihilismus“ (alle bei Transkript-Verlag Bielefeld erschienen). Seit 2004 leitet er das Institut für Netzkultur an der Fachhochschule Amsterdam (networkcultures.org).

Wir kennen allerlei Schreckensgespenster dazu. Der inzwischen verstorbene und frühere FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher hat Risiken durch den technologischen Wandel früh besprochen. Denken wir aber auch an jüngere Arbeiten wie die des Soziologen Nick Couldry, der 2019 das Buch „The Costs of Connection“ über die sozialen Dynamiken, die aus dem Geschäft mit Daten entstehen, geschrieben hat und der meint, wir stünden vor einer Renaissance kolonialer Verhältnisse. Die großen Techunternehmen würden im Internet wie die spanische Conquista im 16. Jahrhundert in Mittel- und Südamerika wildern.

Diese freiwillige Datenabgabe, wie wir sie überall in den sozialen Medien sehen, beruht ja auf einem impliziten sozialen Vertrag. Als User dieser Plattformen nutze ich deren Online-Dienste kostenlos und gebe dafür, und zwar freiwillig, meine Daten an deren Betreiber ab. Als Nutzer bekomme ich kaum mit, welche Konsequenzen dieser tägliche Tausch für mich hat. Welches Ungleichgewicht da entsteht. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, wenn wir uns gegen dieses Vorgehen entscheiden wollen, dass wir den eingangs erwähnten sozialen Vertrag aufkündigen müssen.

Und zwar wie?

Aus meiner Perspektive reicht es hier nicht aus, über Datenschutz durch Regulierung zu sprechen, weil die den Vertrag nicht kündigt, sondern – wenn auch angepasst – fortsetzt. Regulierung alleine wird keinen Unterschied machen. Ganz im Gegenteil: Das wird nur bedeuten, dass wir noch länger auf Entscheidungen warten werden, die wesentlich sind: Protokolle oder Applikationen alternativ zu gestalten. Wir müssen das Internet als Infrastruktur viel radikaler denken: als Allmendegut. Diese tragischen Monopolphase, in der wir aktuell stecken, die ist überwindbar. Vor allem als Europäer sollten wir anders strukturieren, wir wir das Internet nutzen wollen. Ich meine, wir leben in einem Land mit einer großen Zahl an sehr begabten Technikern. Man kann doch nicht sagen, wir haben diese Kenntnisse hier nicht. Ganz im Gegenteil: Unseren Umgang mit Daten zu verändern, ist nicht schwer. Aber davon hängt viel ab. Allein die Zukunft unserer Demokratie und wie wir gemeinsam leben und kommunizieren wollen. Wir stehen vor viel größeren Themen als der Frage nach dem Datenschutz allein.

Im Moment, und das hat vielleicht der Shutdown von Facebooks Diensten am vergangenen Montag illustriert, scheinen die Beharrungskräfte der User wiewohl recht stark …

Es ist ja so: Die Infrastruktur ist da. In den 1990ern haben wir viel über die Zukunft gesprochen. Aber jetzt ist die Zukunft da. Alle sind online. Das heißt, wir müssen uns vor allem über Eigentumsverhältnisse Gedanken machen. Im Vergleich zum Klimaschutz ist das ein kleines Unterfangen. Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, wird uns vor riesige Herausforderungen stellen. Änderungen im Umgang mit Daten vorzunehmen, das ist im Vergleich eine kleine Aufgabe. Ich bin ja Teil der Generation, die das Internet, wie wir es heute kennen, mit aufgebaut hat. Vielleicht erinnern sich nicht viele daran. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit war es sehr einfach, Myspace den Rücken zu kehren und zu Facebook zu wechseln. Das hatte damals eine enorme Potenz, während wir heute scheinbar komplett festgefahren sind in der Annahme, die Plattform nicht wechseln zu können.

Sie haben darüber ein ganzes Buch verfasst: Sad by Design. In dem schildern Sie sehr anschaulich, wie wir nicht mehr aus der Abhängigkeit herausfinden und sich das auf unsere Stimmung niederschlägt.

Das hat vor allem damit zu tun, wie uns die Techniken binden, die bei Facebook zum Einsatz kommen. Es gibt auf diesen Plattformen quasi keine Zeit für Reflektion, über ein Thema nachzudenken, weil Facebook sehr geschickt Annahmen über unser Verhalten in seine Algorithmen eingebaut hat und uns damit durch wie im Kasino rotierende und blinkende Eindrücke treibt. Vor allem für junge Menschen scheint es sehr schwer, aus dieser konstruierten sozialen Welt auszusteigen. Da entsteht vielleicht sogar der Eindruck, das sei das gleiche – ihr soziales Umfeld und das, was sie in den sozialen Medien leben. Wenn wir also sagen, wir wollen das ändern, dann müssen wir auch da ansetzen. Das zu trennen, ist inzwischen nicht mehr möglich. Allein, das Handy wegzulegen für ein Wochenende, funktioniert doch kaum noch.

Aber ließe sich das Internet denn nicht auch anders besprechen? Wir haben ja immerhin auch Graswurzelbewegungen wie #blacklivesmatter in den sozialen Medien erstarken sehen. Könnte insofern nicht auch im Internet eine Bewegung gegen das Internet, wie es heute noch ist, entstehen?

Das ist die Aufgabe – und, wir sind hier immerhin in Berlin in deren Hauptzentrale – der Kreativwirtschaft. Design spielt in dieser Hinsicht eine große Rolle und insofern muss man sich damit auseinandersetzen, wie man es einsetzt, um Menschen zum Wechsel von Plattformen zu mobilisieren. Ich plädiere dafür, in Berlin Werkstätten aufzubauen, die zum Ziel haben, Programme so zu gestalten, dass wir das erreichen. In Deutschland kennen wir viele schlechte Beispiele. Aber viel besser als die zu kritisieren, ist es, mit neuen Ansätzen zu experimentieren.

Das Interview führte Katharina Brienne.