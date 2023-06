Die Bevölkerung ist von der Wirtschaftskrise stark belastet. Während der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Menschen auf Einnahmen verzichten, nun zehrt die Inflation an den Einkommen und wegen der so genannten Heizungswende befürchten Viele zusätzlichen erheblichen Mehrkosten ausgesetzt zu werden.

Bereits jetzt steckt die deutsche Wirtschaft in der Rezession und auch mittelfristig prognostiziert der Internationale Währungsfonds ein Wachstum, das gerade so an der Stagnation kratzt. Der britische Finanzanalyst Michael Every warnte in einem Interview mit der Berliner Zeitung bereits davor, dass sich Deutschland wegen der vielen wirtschaftspolitischen Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden, zu einem Entwicklungsland entwickeln werde. Wie stark zugespitzt ist seine These?

Corona, Krieg, Inflation und Zinswende? Die Ursachen liegen tiefer

Einen erschreckenden Befund gibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Ökonomen weisen darauf hin, dass das Produktivitätswachstum durch die Schocks der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und die daraus folgenden Kaufkraftverluste und Zinserhöhungen zwar gesunken sei. Die Ursache für die schlechte wirtschaftliche Lage liege aber tiefer. „Investitionen und Innovationen führen im Trend zu immer geringeren Produktivitätsfortschritten“, teilt die KfW auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Dies sei nicht nur in Deutschland, sondern in allen Industrieländern zu beobachten. In einer ausführlichen Studie kommt die KfW zu einem bitteren Befund: „Über 70 Jahre lang konnte wirtschaftliches Wachstum in Deutschland als sicher gelten. Diese Zeiten sind vorbei.“

Laut der Studie hat sich die Arbeitsproduktivität pro Erwerbstätigem seit 2012 nur noch um 0,3 Prozent pro Jahr erhöht. „Bleibt das Produktivitätswachstum derart schwach und verstärkt sich gleichzeitig der Rückgang des inländischen Fachkräfteangebots, bedeutet dies eine Zeitenwende“, erklärt die KfW. „Deutschland träte noch in diesem Jahrzehnt in eine Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands ein.“

Christian Lindner FDP, Bundesminister der Finanzen, aufgenommen im Rahmen der Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie in der Bundespressekonferenz in Berlin, 14.06.2023 Kira Hofmann/imago

KfW warnt vor sinkenden Investitionen, Lindner empfiehlt mehr Überstunden

Die politischen und ökonomischen Auswirkungen seien immens: „Als Folge seien Verteilungskonflikte und eine verstärkte Nutzungskonkurrenz um knappe Ressourcen zu erwarten“, schreibt die KfW. Wie bereits in der aktuellen Rezession zu sehen, werden wichtige Investitionen zurückgehalten. Langfristige Ziele in Energiepolitik und Klimaschutz würden vorübergehend hintenangestellt werden, wenn es gelte, Wohlstandseinschränkungen und wirtschaftliche Verluste in der Gegenwart zu verhindern, heißt es in der Studie.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) empfiehlt, mehr Überstunden zu leisten, damit sich das Land buchstäblich aus der Krise herausarbeitet. „Was wir jetzt brauchen, sind mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern“, formulierte er vor einem Jahr als Antwort auf die steigenden Kosten, die der Ukraine-Krieg der Bevölkerung in Deutschland abverlangt.

Kann man mit Überstunden die Produktivität steigern? Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), meint Nein. „Wenn ich Überstunden mache, erhöhe ich nicht die Produktivität“, sagt Dullien im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Im Zweifel sinkt dann sogar die Durchschnittsproduktivität. Wenn die Beschäftigten nach einem Achtstundentag noch mal zwei Überstunden machen, lässt zum Beispiel die Konzentration nach.“ Überstunden seien schließlich Mehrarbeit, die jenseits dessen geleistet werden, was vertraglich vereinbart worden ist – und separat vergütet werden muss.

Geringe Produktivität wegen schlechter Arbeitsbedingungen

Die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeiten seien in Deutschland nicht so wahnsinnig hoch, sagt Dullien. „Das hat unter anderem damit zu tun, dass relativ viele Frauen in Teilzeit und in Minijobs arbeiten.“ Dies sei einer der wichtigsten Gründe dafür, dass viele Überstunden geleistet werden, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aber relativ gering ist und wir einen großen Fachkräftemangel haben. „Oft ist der Fachkräftemangel allerdings kein echter Mangel, sondern nur ein Problem von zu geringer Bezahlung und zu schlechten Arbeitsbedingungen“, sagt Dullien.

Die Auswirkungen der schlechten Arbeitsbedingungen werden immer gravierender. Ob in der Pflege und in Gesundheitsberufen, in der Gastronomie, im Handwerk oder in Schulen: Überall werden Arbeitnehmer gesucht, und überall arbeiten die Beschäftigten am Limit.

Auszubildende in der Krankenpflege, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Sylvio Dittrich/imago

Die deutsche Wirtschaft ist deshalb mittlerweile stark auf Arbeitnehmer aus dem Ausland angewiesen. Diese tragen aktuell zu etwa 60 Prozent zum Beschäftigungsaufbau in Deutschland bei. Aber auch das reicht bei weitem nicht. Um den Rückgang der schwindenden Fachkräfte im Inland komplett durch Zuwanderer auszugleichen, müsste der Migrationssaldo in der Altersgruppe der 15 bis 64-Jährigen bis zur Mitte des Jahrzehnts auf 1,8 Millionen Menschen pro Jahr steigen, prognostiziert die KfW. Eine andauernde Nettozuwanderung in dieser Größenordnung erscheine aber unrealistisch. „Umso wichtiger wäre es, die Bedingungen für eine weitere Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Inländern, insbesondere von Frauen, aber auch für eine weitere Erhöhung der Arbeitsproduktivität zu verbessern“, heißt es in der Studie.

Droht Berlin seinen Innovationsstatus zu verlieren?

Die Bundesregierung hat sogar versucht, Rentner für den Arbeitsmarkt zu motivieren. Bisher mit mäßigem Erfolg. „Wollte man den Rückgang des Fachkräfteangebots durch eine höhere Erwerbsbeteiligung der Altersklasse 65 Plus erreichen, müsste die Erwerbsquote dieser Altersklasse bis zum Jahr 2035 von derzeit acht Prozent auf 27 Prozent steigen“, schreibt die KfW. Auch die Anhebung bewirke bei weitem zu wenig.

Die Herausforderungen scheinen groß und unter den gegebenen Maßnahmen der Bundesregierung kaum zu bewältigen. Sind wir also doch auf dem Weg in ein wirtschaftliches Entwicklungsland? „Nein, natürlich nicht“, entgegnet Henrik Vagt, Geschäftsführer für den Bereich Wirtschaft und Politik bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin. Die Region Berlin-Brandenburg sei noch in der glücklichen Situation als Metropole eine Anziehungswirkung auf Zuzügler, insbesondere Fachkräfte aus dem In- und Ausland, zu entfalten. Allerdings lasse dieser Zuzug seit einigen Jahren nach, sofern man Flüchtlinge aus der Ukraine nicht mit einberechne. „Die Länder Berlin und Brandenburg müssen dringend ihre Vorteile nutzen und die Metropolregion auch als solche entwickeln“, sagt Vagt der Berliner Zeitung. Ansonsten werde der begrenzte Wohnungsmarkt und der unzureichende Nahverkehr den Zuzug als Quelle des Wachstums zum Erliegen bringen.

Staat und Unternehmen haben zu lange nicht investiert – jetzt sind die Finanzierungsbedingungen deutlich schlechter

In der Vergangenheit wurden wichtige wirtschaftliche Weichenstellungen verschlafen: „Die Niedrigzins-Phase wurde von zu wenig Unternehmen in der Region genutzt, um ihre Produktivität zu steigern, da bereits eine geringe Wirtschaftlichkeit eine die Zinsen übersteigende Rendite ermöglichte“, erläutert Vagt. Und nun sei das aktuelle wirtschaftliche Umfeld mit hohen und steigenden Zinsen sowie nachlassender Nachfrage denkbar ungeeignet für breite Investitionen, da die Amortisation nur schwer absehbar sei. Die Voraussetzungen, um die Produktivität in der Hauptstadtregion langfristig zu steigern, sind also nicht die besten.

Die IHK Berlin fasst zusammen: „Berlin ist innovativ oder arm.“ Wie nie zuvor seien wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand heute an die Fähigkeit zur erfolgreichen Innovation gekoppelt. In der Metropolregion existierten exzellente Bedingungen. Doch noch würden die hier lagernden Innovationspotenziale nur unzureichend gehoben. Die Innovations- sowie die private Forschung und Entwicklungs-Quote und Produktivität der Region lägen deutlich hinter denen europäischer Spitzenregionen.

Co-working Spaces für Selbstständige der Firma WeWork am Potsdamer Platz Achille Abboud/imago

„Nicht nur Unternehmen investieren zu wenig, auch der Staat“

Das Problem liegt auch daran, dass Unternehmen zu wenig investieren. Die großen 40 im Dax notierten Konzerne werden in diesem Jahr voraussichtlich so hohe Dividenden auszahlen wie nie zuvor. Aktionäre können sich über rund 75 Milliarden Euro freuen, schätzt die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das Geld fehlt an anderer Stelle: In Forschung und Entwicklung investieren Unternehmen hierzulande weniger. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Ernst and Young fällt Deutschland im internationalen Maßstab zurück. In den USA hätten die fünf forschungsstärksten Tech-Unternehmen im vergangenen Jahr 189 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung gesteckt, dreimal so viel wie die 29 forschungsintensivsten Unternehmen in Deutschland. Das Handelsblatt, das als erstes über die Studie berichtet hatte, wählte die Überschrift: „Forschungs-Entwicklungsland Deutschland“.

Um die Produktivität zu steigern, stehe aber auch die öffentliche Hand in der Verantwortung, meint IMK-Direktor Dullien: „Nicht nur die Unternehmen investieren zu wenig, sondern auch der Staat“. Der Ökonom nennt ein Beispiel: „Wenn eine Autobahnbrücke gesperrt ist und die Ingenieure, die zum Kunden fahren, deswegen einen Umweg fahren müssen, spiegelt sich das in gesunkener Arbeitsproduktivität wider.“ Von daher seien die schlechten Produktivitätszahlen auch eine Konsequenz aus der schlechten Infrastruktur und dem veralteten Kapitalstock.

Gerade jetzt brauche Deutschland statt Sparzwang einen Investitionsturbo, forderte der Deutsche Gewerkschaftsbund diese Woche: „Marode Schulen, Brücken und Schienen, schließende Krankenhäuser, Schwimmbäder und Bahnhöfe nehmen viele Menschen zunehmend als Sinnbild der Handlungsunfähigkeit des Staates wahr.“ Politikverdrossenheit und Protestwahlverhalten seien die Folge. Mit Investitionen in die Infrastrukturen der Daseinsvorsorge könne der Staat dem entgegenwirken und zeigen, dass er die Lebensrealität der Menschen spürbar verbessern kann.

