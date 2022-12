Wirecard-Kronzeuge: Betrug begann lange vor 2015 Die Anklage reicht nur bis 2015 zurück. Warum? Die Vorgeschichte verjährt ist. Ein Kronzeuge sagt aus. dpa

Der frühere Wirecard-Manager und Kronzeuge Oliver Bellenhaus kommt in München zur Fortsetzung des Prozesses in den Gerichtssaal. Lukas Barth/dpa

München -Der mutmaßliche Milliardenbetrug beim Skandalkonzern Wirecard soll nach Worten des Kronzeugen viele Jahre vor 2015 begonnen haben. Nach Darstellung des bis zum Wirecard-Zusammenbruch 2020 in Dubai tätigen Managers Oliver Bellenhaus war das sogenannte Drittpartnergeschäft (TPA) mit Zahlungsdienstleistern im Mittleren Osten und Südostasien von Beginn an zum allergrößten Teil erfunden. „Die Daten waren zu keinem Zeitpunkt authentisch“, sagte Bellenhaus am Mittwoch vor dem Landgericht München. „Es ist nicht zu erkennen, dass die Wirecard ohne das TPA-Geschäft vor 2015 profitabel gewesen wäre.“