Der gesuchte Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll in Moskau untergetaucht sein und möglicherweise bis heute dort leben. Die Bild-Zeitung berichtet unter Verweis auf anonyme Geheimdienstquellen, dass Marsalek unter der „Obhut“ des russischen Geheimdienstes FSB gestanden habe. Demnach war dessen Aufenthaltsort deutschen Behörden bereits seit Anfang 2021 bekannt.

Damals erfuhr die deutsche Botschaft in Moskau demnach, dass ein Förderer der dortigen deutschen Schule ominöse Geschäfte betreibe. Der Mann solle mit dem russischen Impfstoff Sputnik V handeln, mit einer paramilitärischen Söldnertruppe in Verbindung stehen und über beste Kontakte nach Österreich verfügen. Bei dem Mann sollte es sich Bild zufolge um Marsalek gehandelt haben.

Treffen mit mutmaßlichem Milliardenbetrüger

Kurz darauf soll der FSB dem Bundesnachrichtendienst (BND) ein Treffen und eine Befragung Marsaleks angeboten haben. Die BND-Zentrale in Berlin sei über das Angebot informiert worden. Darin baten die Moskauer BND-Beamten dem Bericht zufolge um Weisung, ob ein Treffen mit Marsalek stattfinden und wie der mutmaßliche Milliardenbetrüger vernommen werden solle.

dpa/Peter Kneffel Der Schriftzug von Wirecard prangt an der damaligen Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München.

Der Bild-Zeitung zufolge beantwortete die BND-Zentrale die Frage aus Moskau aber nicht. Das Bundeskanzleramt wurde jedoch über das brisante Gesprächsangebot informiert. Die bayerischen Strafverfolgungsbehörden, die gegen die Verantwortlichen des früheren Dax-Konzerns aus der Nähe von München ermitteln, wurden über das Angebot hingegen offenbar nicht informiert. Sie erhielten demnach nur einen vagen Hinweis auf ein Gebäude in der Nähe einer „langen Chaussee in Moskau“ als Versteck Marsaleks.

Ein Sprecher der Bundesregierung sagte der Bild, dass die Bundesregierung zu Angelegenheiten, „die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten der Nachrichtendienste betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung“ nehme. Im Bundestag wird demnach geprüft, ob zumindest Untersuchungsausschuss und Kontrollgremium ordnungsgemäß informiert waren.

De Masi fordert Aufklärung des Wirecard-Skandals

Der Linke-Politiker Fabio de Masi, der sich mit dem Thema wie kein anderer beschäftigt hat, fordert nun von der Bundesregierung Aufklärung. Sie müsse „umgehend erklären, warum der Bundestag belogen wurde und bisher kein offizielles Auslieferungsersuchen gestellt wurde, sofern die Hinweise zutreffen“. De Masi sagte der Berliner Zeitung: „Ob Frau Merkel, Herr Scholz oder der BND – wenn sie ihr Wissen verheimlicht bzw. den Bundestag bewusst angelogen haben, müssen auch alle rechtlichen Mittel geprüft werden.“ Auch der Sonderermittler des Untersuchungsausschusses sei offenbar getäuscht worden. De Masi fordert die „Wiedereinsetzung des Untersuchungsausschusses und volle Akteneinsicht“. Russland müsse „unabhängig vom Krieg Staatsanwaltschaft und Bundestag eine Videobefragung von Marsalek ermöglichen und einen Beweis liefern, dass er noch am Leben ist“. Marsalek müsse an Deutschland ausgeliefert werden.

REUTERS/Fabrizio Bensch Der frühere Vorstandsvorsitzende von Wirecard, Markus Braun, bei einer Anhörung des Untersuchungsausschusses

De Masi ist der Auffassung, dass sich die Bundesregierung „von Russland in unverantwortlicher Weise erpressbar“ macht. Der Linke-Politiker sieht hinter der Bild-Nachricht „eine Auseinandersetzung innerhalb der Nachrichtendienste“: „Der BND kommt nicht gut weg. Es gab nach meiner Einschätzung damals bereits Konflikte um den Umgang mit Wirecard/Marsalek, nachdem dieser mit der Novitschok-Formel in London herumwedelte. Das war nicht lustig für die deutschen Dienste, und das Leak nutzte Russland. Nach dem Skripal-Attentat zeigte Marsalek im Prinzip ,Guck mal, die Formel habe ja sogar ich‘, und aus den Dokumenten ging wohl nach Darstellung der Financial Times auch die russische Version der Ereignisse hervor.“

Kaum Informationen über die Dienste

Diese Dokumente sollen aus dem österreichischen BVT gekommen sein, weshalb es „zwischen den Nachrichtendiensten natürlich dicke Luft“ gegeben habe. De Masi hat Vermutungen, die er zwar nicht öffentlich belegen kann, die ihm jedoch plausibel erscheinen: „Vielleicht wollte Marsalek den Nachrichtendiensten auch signalisieren, wenn ich weiter hier die kriminelle Bude für euch betreiben und Zahlungen abwickeln soll, brauche ich Sicherheiten, wenn die Bude hochgeht. Denn die kritische Berichterstattung hatte bereits eingesetzt.“

Nach dem Novitschok-Leak hatte man den früheren Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidbauer zu Marsalek geschickt. Schmidbauer hatte vor dem Untersuchungsausschuss als einziger Mann der Dienste substanzielle Aussagen gemacht. Alle anderen Verantwortungsträger trachteten dagegen den Eindruck völliger Ahnungslosigkeit zu erwecken. De Masi sieht darin eine gezielte Strategie: „Man nutzt immer die Old Boys, damit nichts offiziell über die Dienste lief.“

Der Untersuchungsausschuss lieferte aber auch die Erkenntnis, dass Marsalek in Libyen gemeinsam mit Beamten des österreichischen Innenministeriums am „Aufbau einer Miliz zur Flüchtlingsabwehr“ auch mit dem russischen RSB zusammengearbeitet haben dürfte. De Masi: „Man hat also mit Russland kooperiert, wenn es aus Sicht bestimmter Netzwerke in den Diensten innenpolitischen Interessen diente. Sebastian Kurz wollte damals als der Mann dastehen, der die Flüchtlingskrise ,löst‘. Libyen war nach Schließung der Balkanroute das einzige Nadelöhr.“ Der Konflikt in den Nachrichtendiensten läuft nach De Masis Einschätzung zwischen einer Gruppe, die sagt, „die Transatlantiker“ und in Libyen Frankreich hätten Deutschland „die Flüchtlingskrise eingebrockt“. Marsalek wiederum sei „mit den Russen in Syrien nach der Vertreibung des IS“ gewesen. De Masi: „Ich bin daher überzeugt, es geht in diesem Konflikt auch um die Frage, ob eine strategische Kooperation der konservativen Netzwerke in den Diensten mit Russland zulässig ist/war.“ Der aktuelle Artikel in der Bild schade dem BND und der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel, „aber die Russen kommen noch ganz großzügig rüber“. De Masi gibt an, er habe Informationen zu genau diesem Sachverhalt, über die er jedoch nicht öffentlich sprechen könne.

Im Herbst steht die Hauptverhandlung gegen den früheren Wirecard-Chef Markus Braun vor dem Landgericht München I an. Die Wirecard-Chefetage soll über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben, um das damals im Dax gelistete Unternehmen über Wasser zu halten und Kredite zu erschwindeln. Es handelt sich um einen der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Neben Braun sind weitere Ex-Spitzenmanager angeklagt. Marsalek gilt offiziell als untergetaucht. (mit AFP)