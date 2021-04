Beim Wirecard-Ausschuss hat der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer überraschend scharf das Feuer auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz eröffnet: Nachdem Scholz ein sehr staatstragendes Einleitungsstatement gehalten hatte, fragte Hauer, von welcher E-Mail-Adresse Scholz in seiner Funktion als Minister zum Thema Wirecard kommuniziert habe. Scholz sagte, er habe von seiner dienstlichen Adresse kommuniziert. Daraufhin konfrontierte Hauer Scholz ihn mit drei E-Mails, die er von seiner privaten oder seiner SPD-Adresse versendet hatte. Scholz konnte den Widerspruch nicht schlüssig aufklären: Der Minister sagte, dass er das gelegentlich aus Bequemlichkeitsgründen mache. Scholz sagte: „Zeitungsartikel leite ich von meinem privaten Account weiter, weil das einfacher ist als von dem komplizierten staatlichen Account.“

Hauer bestand darauf, dass es sich nicht nur um Zeitungsartikel handle. Unter anderem sei der Ausschuss über das Kanzleramt an eine E-Mail gelangt, in der Scholz mit Kanzleramtsminister Helge Braun über seinen privaten, Braun jedoch regulär über seinen dienstlichen Account kommuniziert habe. Scholz sagte: „Mit Herrn Braun tausche ich mich gerne über meine private E-Mail aus, das hat sich so eingebürgert.“ Hauer ließ diese Erklärung nicht gelten, zumal die Adresse von Braun nicht privat gewesen sei.

Hauer sagte: „Das ist Beifang was ich Ihnen jetzt vorgelegt habe.“ Der Abgeordnete erinnerte an die schleppende und teilweise provokant langsame Anlieferung der Akten durch das Scholz-Ministerium. Hauer sagte, es sei unerlässlich, dass dem Ausschuss alle E-Mails-Korrespondenzen zur Verfügung gestellt würden, die Scholz zu Wirecard geführt habe.

Auch der Linke Fabio De Masi schloss sich dieser Forderung an und sagte, er verfüge ebenfalls über E-Mails, die von einem Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums über einen privaten Account versandt wurde.

Der FDP-Politiker Florian Toncar unterstützte das Anliegen ebenfalls. Er fragte Scholz, ob es eigentlich Regeln darüber gebe, wann E-Mails dienstlich und wann privat genützt werden dürfen. Scholz sagte, er kenne solch eine Regelung nicht. Toncar darauf: „Das erinnert mich ein bisschen an Hillary Clinton.“ Toncar zeigte sich erstaunt über die Heftigkeit der großkoalitionären Auseinandersetzung und sagte: „Ich wundere mich, dass es auf den Schienbeinen der großen Koalition noch Stellen ohne blaue Flecken gibt.“

Hauer forderte eine Beratungssitzung an. Der Vorsitzende des Ausschusses Kay Gottschalk sagte zu, die Sitzung in Kürze für eine Beratung zu unterbrechen.

Matthias Hauer sagte der Berliner Zeitung: „Finanzminister Olaf Scholz hat dem Untersuchungsausschuss relevante E-Mail-Kommunikation vorenthalten, die er persönlich zum Thema Wirecard geführt hat. Während er auf meine Fragen zunächst behauptete, seine Kommunikation zu Wirecard ausschließlich über die dienstliche Adresse zu führen, musste er nach Vorlage konkreter Beweis-Mails das Gegenteil einräumen.“ Entscheidender Unterschied sei, dass die E-Mails von seinem privaten Account nicht „veraktet“ und damit dem Ausschuss daher nicht vorgelegt würden, obwohl auch dies vom Beweisbeschluss umfasst sei. Hauer: „Was und an wen Scholz ansonsten von diesem E-Mail-Account zum Thema Wirecard versendet hat, hat er dem Ausschuss vorenthalten. Das Scholz-Ministerium hat dem Ausschuss auch vorher Informationen verspätet oder gar nicht vorgelegt – aber das Vorenthalten persönlicher Kommunikation des Ministers ist eine neue negative Qualität. Herr Scholz steht bei der Aufklärung von Anfang an auf der Bremse und sucht Fehler nur dort, wo er nicht beteiligt ist. Das ist nicht hinnehmbar.“

Am Mittwoch hatte Staatssekretär Jörg Kukies schon einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt.