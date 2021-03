Die Aussagen von Bafin-Vizepräsidentin Elisabeth Roegele sind bei den Mitgliedern des Wirecard-Untersuchungsausschusses auf Unverständnis gestoßen. Roegele will auch heute noch nicht das von ihrer Behörde verhängte Leerverkaufsverbot im Fall Wirecard als Fehler sehen. Allgemein war das Leerverkaufsverbot als Signal gewertet worden, dass die Kritiker von Wirecard unrecht hatte. Ein „Gütesiegel“ für Wirecard zu vergeben sei jedoch keinesfalls ihre Intention gewesen.

Die Bafin hatte die Maßnahme ergriffen, um im Februar 2019 eine angebliche Spekulationsattacke gegen Wirecard zu verhindern. Roegele sagte am Freitag im Untersuchungsausschuss des Bundestags, sie übernehme die Verantwortung für diese Maßnahme. Sie mache sich jedoch nicht die Lesart zu eigen, dass Leerverkaufsverbot ein schwerer Fehler gewesen sei.

Die Bafin hatte damals nach einem dubiosen Hinweis der Münchner Staatsanwaltschaft entschieden, im voraus zu agieren und untersagte kurzfriste neue Wetten gegen Wirecard. Roegele sagte: „Wir haben mit dem uns zur Verfügung stehenden Instrumentenkasten versucht, eine sich abzeichnenden Short-Attacke zu verhindern.“ Der Linke Fabio De Masi zeigte sich verständnislos über das unkritische Vorgehen der Bafin: „Im Vermerk der Staatsanwaltschaft wurde nicht nur eine irre Geschichte über eine angebliche Erpressung durch Bloomberg geschildert, die sich auf einen britischen Drogendealer stützte. Jan Marsalek wurde als Chief Compliance Officer bezeichnet.“

Sollte Wirecard erpresset werden?

Die Staatsanwaltschaft München hatte der Bafin in einem dürren Papier, welches der Berliner Zeitung vorliegt, geschrieben, dass sich Wirecard einer Erpressung von Bloomberg ausgesetzt sähe: Bloomberg-Journalisten forderten demnach die Zahlung von sechs Millionen Euro. Wirecard müsse zahlen, sonst würden sich die Journalisten mit der FT zusammentun und den Kurs zum Absturz bringen. Die einzige Quelle für diese Mitteilung war die Rechtsanwaltskanzlei Bub Gauweiler, die Wirecard zu diesem Zeitpunkt vertrat. Es ist nicht bekannt, dass Bloomberg - eine angesehene Nachrichtenagentur und Verkäufer von Finanzmarktdaten - jemals in solch kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen wäre. Doch bei der Bafin hat niemand die Behauptung der Staatsanwaltschaft geprüft.

Dennoch sagte Roegele, die Letztentscheidung sei bei der Bafin gelegen: „Wir sind nicht die Handlanger der Staatsanwaltschaft gewesen.“ Allerdings hatten bereits am Donnerstag andere Bafin-Mitarbeiter ausgesagt, dass die angeblichen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft ausschlaggebend für das Leerverkaufsverbot gewesen seien.

Roegele, die Ende April aus der Bafin ausscheidet, sagte, es sei zwar sehr ungewöhnlich, dass die Bafin eine solche Maßnahme verhängt, bevor eine Marktmanipulation stattgefunden habe. Normalerweise sei der Prozess so: Ein Verstoß müsse erfolgen, danach würde die Staatsanwaltschaft einen schriftliche Anfrage an die Bafin richten, worauf die Bafin eine Bewertung vornimmt. Dennoch sei die Münchner Staatsanwaltschaft glaubwürdig gewesen, weshalb sie schließlich das Leerverkaufsverbot verhängte.

Die Bafin-Managerin sagte, es sei bei dem Leerverkaufsverbot um den Schutz von Kleinanlegern gegangen. Die Bafin habe sich außerdem ausdrücklich die Zustimmung der Europäischen Aufsicht ESMA geholt. Das Bundesfinanzministerium (BMF) sei vorab von der Absicht der Bafin unterrichtet worden. Das Ministerium habe zu dem ungewöhnlichen Vorgang keine Stellung bezogen. Roegele: „Es ist auf keinen Fall so, dass das BMF gesagt hat, das finden wir super, oder: das lassen wir mal lieber bleiben.“ Das Bundesfinanzministerium hat die Aufsicht über die Bafin.

Roegele bekräftigte, dass sie sich bei der Entscheidung, die Maßnahme zu verhängen, ausdrücklich auf die Rechtsnorm der Sicherheit der Finanzmarktstabilität berufen habe. Auf die insistierenden Fragen des Grünen Abgeordneten Danyal Bayaz, dass niemand außer ihr Wirecard für systemrelevant gehalten habe - weder das eigene Unternehmen, noch die anderen Aufseher - sagte Roegele, dass sie ihre Position trotzdem nicht ändern wolle. Auf die Frage, ob sie dann die einzige sei, die diese Zuordnung für zutreffend hält, sagte Roegele: „Dann ist das so.“

Der FDP-Parlamentarier Florian Toncar sagte dieser Zeitung: „Es wäre ein Zeichen von Größe gewesen das Leerverkaufsverbot und die Strafanzeigen heute als Fehler zu benennen. Das ist nicht passiert. Der Auftritt von Frau Roegele heute zeigt leider, welch weiten Weg der neuen Bafin-Chef Mark Branson vor sich hat, um die Bafin nach der Wirecard-Schmach zu neuem Ansehen zu führen.“

„Die Fehler der BaFin sind Fehler von Olaf Scholz“

Allerdings habe die Befragung von Frau Roegele auch eine wichtige Erkenntnis zu Tage gefördert, so Toncar: „Dem Finanzministerium war zu jeder Zeit vollkommen transparent, was die Finanzaufsicht bei Wirecard unternommen hat. Kritische Nachfragen aus dem Ministerium konnte Frau Roegele nicht benennen. Das zeigt: Die Fehler der Bafin sind die Fehler von Olaf Scholz und seinem Staatssekretär Jörg Kukies. Beide haben jetzt ein politisches Problem.“

Zu deutlichen Spannungen zwischen Parlamentariern und Roegele kam es, als die Abgeordneten von der Zeugin wissen wollte, warum sie bei der Bafin ausscheiden müsse. Roegele verweigerte mehrfach die Aussage und verwies auf ihr Mandat, als Zeugin auszusagen. Ihr Anwalt sagte, ihre beruflichen Entscheidungen fielen unter das Persönlichkeitsrecht von Frau Roegele. Der Vertreter des Bundesfinanzministeriums sagte, Frau Roegele sei zu dieser Aussage nicht verpflichtet. Außerdem falle der Zeitpunkt ihres Ausscheidens nicht in den Untersuchungszeitraum. Nachdem sich die Abgeordneten mit dem BMF geeinigt hatten, ein Klärung herbeizuführen, sagte Roegele gereizt in die Runde: „Also, Herr Vorsitzender, wenn wir das alles hinter uns haben und Sie mir alle ganz fürchterlich sympathisch sind, dann erzähle ich Ihnen das vielleicht.“ CDU-Mann Matthias Hauer darauf: „Das ist eine Frechheit!“ Sein Kollege Hans Michelbach von der CSU sekundierte: „Warum mauern Sie so, Frau Roegele?“