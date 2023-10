Berliner Unternehmen sehen die fehlende Anbindung der Hauptstadt an den Flugverkehr als echten Standortnachteil. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) von Berlin und Brandenburg unter international tätigen Firmen der Region durchgeführt hat.



Laut Umfrage sind knapp 75 Prozent der befragten Unternehmen mit dem Flugangebot von und nach Berlin unzufrieden. Das betrifft vor allem die interkontinentalen Langstreckenverbindungen, aber auch die Anbindung an Europa ist ein Problem. Nicht einmal 30 Prozent der befragten Unternehmen sind zufrieden mit den Europa-Verbindungen. Vor allem Anbindung an wichtige internationale Wirtschaftsmetropolen und große Verkehrsumschlagplätze wie Dubai, New York oder London sind gefragt.