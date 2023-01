Inflation im Sinkflug: Was Verbraucher jetzt wissen müssen

Das Statistische Bundesamt hat vorläufige Informationen zur Inflationsrate für Ende 2022 veröffentlicht. Im Dezember lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 8,6 Prozent, was einen enormen Rückgang bedeutet. Der Jahresdurchschnitt liegt für 2022 voraussichtlich bei 7,9 Prozent. Geht es mit der deutschen Wirtschaft also wieder bergauf?

Timm Bönke ist Leiter des Bereichs Konjunkturpolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Durch die seit Oktober branchenübergreifend rückläufigen Teuerungsraten der Erzeugerpreise war das Ergebnis der Inflationsrate im Dezember keine Überraschung, sagt er. Gründe für die geringeren Raten liegen in sinkenden Energiekosten und wieder intakten Lieferketten. Das habe für Unternehmen positive Auswirkungen auf die Produktion und Ressourcenverfügbarkeit.

Energie wird wieder billiger

Der deutliche Rückgang der Inflation hat laut Bönke vor allem mit den sinkenden Energiepreisen zu tun. Mit einem Anteil von über 10 Prozent am Warenkorb sei Energie eine wichtige Komponente in der Berechnung der Inflationsrate. Die exorbitanten Hochsprünge der Energiekosten haben nun ein Ende gefunden. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass sich im Dezember 2022 der Verbraucherpreisindex für Energie im Vergleich zum September nahezu halbiert hat. Die Steigerungsrate der Nahrungsmittel ist mit einem Wert von 20,7 Prozent zwar nur leicht gesunken, befindet sich aber nach Angaben von Bönke in der Stabilisierungsphase. Energie und Lebensmittel waren in den letzten vier Monaten immer über der durchschnittlichen Steigerungsrate für alle Waren. Die jetzige Stabilisierung sei ein positives Signal.

Der Anstieg der Energiepreise war im Dezember deutlich niedriger. Diese Situation liege laut Konjunktur-Forscher Bönke unter anderem an der staatlichen Einmalzahlung im Dezember. Die Soforthilfe habe die Inflationsrate „künstlich“ nach unten getrieben, da der Staat einen Teil der Kosten übernommen hat. Außerdem tragen die gefüllten Gasspeicher, der milde Winter in Europa und eine Gesellschaft, die zu sparen weiß, dazu bei. Aber auch die aktuelle wirtschaftliche Schwäche Chinas und die vom IMF erwartete Rezession für 2023 haben eine geringere Energie- und Rohstoffnachfrage zur Folge – und das dämpft die Inflation Deutschlands. Bleibt die Panik über zu hohe Energiepreise also unbegründet?

Das Gröbste ist überstanden

„Die gesunkenen Inflationszahlen machen Mut, dass der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegt“, sagt Alexander Kriwoluzky, Professor für Makroökonomie an der FU Berlin und Leiter der Abteilung Makroökonomie am DIW. Eine weitere wichtige Rolle spiele die Geldpolitik der EZB, die mit mehreren Zinserhöhungen der Inflation den Kampf angesagt habe. „Allerdings werden wir in diesem Jahr weiterhin Inflationsraten haben, die über dem Inflationsziel der EZB liegen, deswegen darf sie nun nicht nachlassen“, erläutert er.

Es deutet alles darauf hin, dass die Zeiten steigender Inflation vorbei sind. Aufgrund der Intervention im Energiesektor und der sich entspannenden Lage werde laut DIW spätestens 2024 wieder Normalität eintreten. Im letzten Quartal 2024 solle die Inflationsrate wieder auf einem normalen Niveau nahe der Preisstabilität liegen. Trotzdem besteht weiterhin Ungewissheit: „Eine ganz große Unsicherheit in der aktuellen konjunkturellen Weltlage bleibt China“, sagt Bönke. Durch die Lockerung der Corona-Restriktionen habe sich die Lieferketten-Problematik zwar weitgehend aufgelöst, jedoch sei nicht vorhersehbar, ob sich die neue Corona-Welle des Landes auf die Welt überträgt. Es gibt bereits erste Einschränkungen des Personenverkehrs zwischen China und Europa.