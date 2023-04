Ex-Sberbank-Manager: Großer Fehler des Westens, auch die wirtschaftsliberalen Kräfte zu sanktionieren

Der Deutsche Oliver Kempkens (40) hatte engen Kontakt zur wirtschaftlichen Führung Russlands. Seit Jahren analysiert er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Bis zum Kriegsausbruch war er im Vorstand der russischen Sberbank tätig.

Die westlichen Sanktionen könnten ein Eigentor werden, warnt er. Wir erreichen ihn in London.

Herr Kempkens, Sie haben bis zum Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Management der russischen Sberbank gearbeitet. Wie haben Sie den Kriegsbeginn in Moskau erlebt?



Ich war der höchstrangige Deutsche, der bei einem russischen Staatskonzern im operativen Geschäft tätig war. Bei der Sberbank verantwortete ich einen Bereich, den man als Plattformstrategie bezeichnen kann. Das Unternehmen hatte fast 350.000 Mitarbeiter, in meinem Bereich waren rund 1000 Mitarbeiter tätig.

Noch am Tag des Kriegsbeginns habe ich meine Position aufgegeben. Ich pendelte damals zwischen Moskau und München, wo meine Tochter wohnt. Das war nach Ausbruch des Krieges nicht aufrechtzuerhalten. Deshalb reichte ich meinen Rücktritt ein. Die Mitarbeiter waren sehr bedrückt, weil keiner so genau wusste, wie die Lage einzuschätzen war. Damals herrschte bei vielen noch die Hoffnung, dass der Krieg in zwei Tagen wieder beendet sein würde und sich alle Parteien einigen würden. Ich ging nicht davon aus. Das russische Militär und die Staatsführung hatten einen solch massiven Aufwand betrieben, sodass mir ein nur kurzes Aufflackern der Kampfhandlungen unwahrscheinlich schien.

Sie sind ein profunder Kenner des russischen Marktes. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage: Haben die westlichen Sanktionen zu großen Verwerfungen geführt?



Ich denke, die Sanktionen haben ihren Zweck nicht erfüllt. Natürlich ist das Arbeiten für viele Konzerne schwieriger geworden, insbesondere im Bereich der Beschaffung. Eingebrochen ist die Automobil- und Luftfahrtindustrie, die Rüstung. Dort hat es die interne Logistik stark getroffen. Im Bereich der Hochtechnologie ist zwar etwas passiert, dort wurde schon seit Jahren versucht, fehlende Importe aus dem Westen zu substituieren, etwa über Korea, Japan oder China. Auch der Immobilienmarkt hat sich wieder erholt. Sicher befindet sich Russland in einem graduellen Abstieg, aber es wird keinen Paukenschlag geben. Es werden nicht die 1990er wieder anbrechen. Der russische Staat hat zum Teil wohl kalkuliert. Und es sieht so aus, dass Russland einen langen Atem hat. Wir sehen, dass in Deutschland die Energiepreise steigen und große Konzerne wie BASF ihre Werke in andere Länder verlagern. Der russische Staat könnte sich widerstandsfähig erweisen.

Zahlreiche westliche Konzerne haben Russland den Rücken gekehrt. Wie hat es Russland geschafft, die Wirtschaft umzustellen?



Noch immer sind 91 Prozent der westlichen Unternehmen in Russland. Wenn man durch das Moskauer Nobelkaufhaus GUM flaniert, fällt auf, dass einige französische Edelmarken wie Louis Vuitton fehlen. Viele Modeprodukte aus Italien sind aber nach wie vor vorhanden. Die Mittelschicht ist in Russland ziemlich klein und das Jahreseinkommen der Mittelschicht ist im Schnitt höher als in Deutschland. Die Bevölkerung kann immer noch verreisen. Jetzt zieht es sie eben vermehrt nach Dubai, statt nach München. Natürlich sind die Waren teurer geworden, aber die große Mehrheit der Bevölkerung lebt in etwa auf dem Niveau wie vor dem Krieg. Die Inflationsrate betrug in Russland im März nur 3,5 Prozent. Während Deutschland immer noch unter den hohen Energiepreisen ächzt.

Was die Industrie betrifft: Zwar hat VW Russland verlassen (Anm. d. Red.: Volkswagen hat die Produktion in Russland zwar gestoppt, aber seine Vermögenswerte noch nicht verkauft), aber Hyundai ist noch vor Ort. Jetzt werden eben mehr Autos aus Südkorea statt aus Deutschland gekauft. Die Produktionsanlagen von Softdrinkherstellern wurden verstaatlicht, jetzt werden eben andere Limos getrunken. Russland und der Westen waren nicht so sehr verzahnt, wie es viele glauben. Und seit 2014 hat der russische Staat aktiv begonnen, Lieferketten umzustellen, um weniger vom Westen abhängig sein zu müssen.

Nach dem Inkrafttreten der westlichen Sanktionen stürzte der Rubel kurzzeitig ab. Mittlerweile ist die russische Währung wieder stabil. Wie bewerten Sie die finanziellen Sanktionen?



Ich glaube, der Vorteil, den der russische Staat im Vergleich zu Deutschland hat, ist seine Machtvertikale. Das ist ein Relikt aus der Sowjetunion. Im Staatsapparat sind einige sehr smarte Leute am Werk. Industrieminister Denis Manturov oder die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina, um nur zwei Vertreter zu nennen, verstehen ihr Handwerk und setzen es auch um; das haben sie in der Krise gezeigt. Die russischen Banken waren bereits seit 2014 in Teilbereichen sanktioniert, und es wurden Wege gefunden, das Geschäft aufrechtzuerhalten. Viele russische Banken konsolidieren sich jetzt im Kerngeschäft. Die Sberbank hat im letzten Jahr immer noch einen Gewinn von mehr als drei Milliarden Euro erzielt, auch wenn es vor einigen Jahren bis zu 15 Milliarden Euro waren. Von der Vorstellung, wie sie in vielen westlichen Kommentaren verbreitet wird, dass Russland bald wirtschaftlich am Ende sei, sollte man sich verabschieden. Die russische Gesellschaft ist resilient. Man muss sich nicht sozialpartnerschaftlich abstimmen, Dinge werden einfach umgesetzt, es wird gehandelt. Und das ist auch bei vielen Konzernen so.

Die Regierung hat mit Sozialprogrammen die Bevölkerung unterstützt. Wird das mittelfristig den Staatshaushalt überfordern?



Die Vorhersagen, dass die Mehrkosten rund ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen werden, haben sich bewahrheitet. Putin wird mit Sicherheit seine Macht versuchen zu konsolidieren, indem er Sozialprogramme auflegt. Viel mehr Möglichkeiten hat er nicht. Selbst in der letzten Umfrage des Lewada-Zentrums wurden hohe Zustimmungswerte für Putin gemessen – und das Institut wird von der Regierung als „ausländischer Agent“ betrachtet, ist also der Propaganda unverdächtig. Sicher ist der Krieg in der Ukraine schrecklich und viele Menschen wollen Frieden, aber es setzt sich langsam in Russland die Haltung durch, dass auch der Westen die Eskalationsspirale beenden kann. Ein großer Fehler des Westens war es, die wirtschaftsliberalen Kräfte in Russland auch zu sanktionieren. Es wäre schlauer gewesen, diese Brücken nicht abbrechen zu lassen. Man muss die Dinge mit Augenmaß betreiben. Es bringt nichts, einfach nur empört zu sein. Ich bin mir sicher, dass kein Mitglied der deutschen Bundesregierung eine umfassende Ahnung hatte, wie sich die Sanktionen auf die russische Wirtschaft auswirken. Sonst hätte sie es anders kommuniziert.

Die russische Wirtschaft orientiert sich gezwungenermaßen verstärkt nach Asien. Durch die finanziellen Sanktionen werden Alternativen zum Dollar-System gesucht. Wie erfolgversprechend schätzen Sie diese Versuche ein?



Die russische Regierung hat seit der Finanzkrise 2008 und mit Inkrafttreten der Sanktionspakete 2014 und 2022 notgedrungen Schritte zur Dedollarisierung unternommen. Die Nutzung des westlichen Zahlungsmodells hatte große Vorteile. Die Zahlungsabwicklung über Clearing-Häuser hat gut funktioniert und Transparenzgebote sind seit Jahrzehnten etabliert. Wenn es nicht zum Zerwürfnis mit dem Westen gekommen wäre, würde Moskau sicher weiter auf das Dollar-System setzen. Aufgrund der Sanktionen gibt es bereits Überlegungen, sich an der chinesischen Alternative zum Swift-System CIPS zu beteiligen. Ich glaube, die Länge des Krieges wird letztlich darüber entscheiden.



