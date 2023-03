Wirtschaft wächst erneut deutlich über Bundesdurchschnitt

Beim Wirtschaftswachstum spielt Berlin bundesweit ganz vorne mit. Die Zahlen für 2022 sind deutlich besser als erwartet. Auch in Brandenburg sieht es nicht s...

ARCHIV - Eine Frau hält das Bargeld für ihren Einkauf in der Hand bereit. Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Berliner Wirtschaft hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 4,9 Prozent, wie das Amt für Statistik unter Berufung auf erste Berechnungen am Donnerstag mitteilte. Der Wert lag sowohl deutlich über dem Bundesdurchschnitt (1,8 Prozent) als auch über dem im Jahr davor (3,3 Prozent). Selbst für Wirtschaftssenator Stephan Schwarz war das eine Überraschung: „Die 4,9 Prozent Wirtschaftswachstum haben unsere bisherigen Erwartungen deutlich übertroffen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „In einem Jahr der Stapelkrisen und großer Transformationen hat Berlin das höchste Wirtschaftswachstum seit 2016 eingefahren.“

Das sei ein ziemlich dickes Ausrufezeichen für den Wirtschaftsstandort Berlin. „Und das lässt mich auch optimistisch auf 2023 blicken.“ Prozentual das größte Wachstum gab es mit 14 Prozent in den Bereichen Information und Kommunikation sowie Finanz- und Versicherungsdienstleister mit 12,3 Prozent. Nach dem Wegfall fast aller Corona-Schutzmaßnahmen legten die Dienstleistungsbereiche um 6,2 Prozent zu.

Einen Zuwachs um 5,6 Prozent gab es in dem durch die Pandemie besonders stark eingeschränkten Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Dagegen ging die Wirtschaftsleistung im produzierenden Gewerbe um 3,4 Prozent und im Baugewerbe um 3,5 Prozent zurück.

„Hier zeigt sich wieder die Stärke unserer Wirtschaftsstruktur: Wir sind vielleicht kleinteiliger und haben nicht die eine dominierende Branche, aber genau das erweist sich als großer Vorteil der Hauptstadt“, sagte Schwarz. Außerdem habe Berlin eine „unglaublich agile“ wissensbasierte Wirtschaft.

„Mit 14 Prozent Plus ist der Bereich Information und Kommunikation schlicht durch die Decke gegangen und war zusammen mit dem Dienstleistungssektor auch der wesentliche Treiber auf dem Arbeitsmarkt“, sagte der parteilose Senator. „Mit 70 800 neuen Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2022 und damit einem Zuwachs um 3,4 Prozent über alle Branchen hinweg steht Berlin bundesweit auf Platz eins.“ Berlin sei bundesweit am besten durch das Krisenjahr gekommen.

In Brandenburg wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent. Das war der höchste Wert aller ostdeutschen Flächenländer und lag ebenfalls deutlich über den Werten etwa von Bayern (2,1) oder Baden-Württemberg (1,4).

Vor allem das verarbeitende Gewerbe verzeichnete in Brandenburg mit 13,4 Prozent trotz der gestiegenen Energiekosten und eingeschränkter Lieferketten ein deutliches Plus. Das produzierende Gewerbe kam auf ein Plus von 5,2 Prozent. Die Dienstleistungsbereiche legten mit 2,7 Prozent weniger stark zu. Im Baugewerbe gab es aufgrund gestiegener Kosten und schlechterer Finanzierungsbedingungen einen Rückgang um 2,8 Prozent.